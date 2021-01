Os melhores produtos tecnológicos para… o seu gato!

Um gato é muitas vezes a nossa melhor companhia e uma alegria dentro de casa. O mercado à sua volta está a crescer, há cada vez mais produtos destinados aos felinos e já não lhes queremos dar qualquer lugar para dormir, comer ou até mesmo para as suas necessidades fisiológicas.

A tecnologia une-se a este universo e hoje deixamos sugestões de alguns dos melhores produtos tecnológicos a pensar no seu gato.

Caixa de areia inteligente Petkit para gatos

A primeira sugestão vai para uma caixa de areia inteligente. Trata-se de um produto realmente premium que fará muita diferença na hora da limpeza.

Esta caixa de areia tem um tambor (tipo máquina de lavar a roupa) que roda e separa a areia suja da areia limpa, de forma automática, cada vez que o gato usa a caixa, ou sempre que o dono der ordem, via app a partir do smartphone.

Os excrementos do gato acabam por cair numa gaveta que já terá um saco do lixo. Há ainda um pequeno recipiente onde poderá colocar um líquido ambientador, também desenvolvido pela empresa, para deixar todo o ambiente mais agradável.

A caixa de areia inteligente Petkit para gatos está disponível por cerca de 445€, utilizando o código de desconto BGSJ0102. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas adicionais na entrega.

Petkit Automatic Cat Litter Box

Casa inteligente Petkit para gatos

Os gatos gostam de conforto, e quanto mais quentinho e fofo for o sítio onde dorme, melhor. Nestes dias frios, uma casinha com aquecedor poderá fazer toda a diferença.

A temperatura pode ser controlada via app, com indicação da temperatura recomendada para o animal. Além disso, a casa tem sensores que ajudam a monitorizar o tempo que o gato está dentro da casota em descanso.

Este produto também é indicado para cães de pequeno porte.

A casa inteligente Petkit para gatos está disponível por 165€, com o código de desconto BGHR080.

Petkit Smart House

Dispensador inteligente de comida Petkit

Agora que passa mais tempo em casa acaba por ser mais fácil controlar o que o seu gato come durante o dia. No entanto, quando fica fora o dia inteiro e precisa de deixar o gato com água e comida, ele pode acabar por exagerar na dose.

O dispensador de comida que aqui apresentamos tem um design bastante simples, adaptando-se a qualquer estilo de decoração e ocupa o espaço no chão de uma folha de papel A4.

Basta definir a quantidade de comida a ser dispensada e os horários em que tal deve ocorrer e deixar o gato comer. Através da app móvel poderá, no entanto, dispensar a comida sempre que considera necessário.

O dispensador inteligente de comida Petkit está disponível por cerca de 124€, com o código de desconto BGHR857. O envio não está sujeito a taxas de entrega, quando utilizado o método EU Priority Line.

Petkit Smart Feeder

Dispensador inteligente de água Petkit

O mesmo acontece para a água. Os gatos gostam de água fresca e corrente. As fontes de água para gatos são muito populares entre os donos destes felinos.

Esta opção é um pouco mais tecnológica que a maioria das do mercado já que é a bateria, tem um filtro de água e ainda um indicador que quando é necessário abastecer.

O dispensador inteligente de água Petkit está disponível por cerca de 41€, com o código de desconto BGJAFR608. A entrega é rápida, feita a partir de armazém europeu.

Petkit Water Dispenser

Purificador de ar Petkit

E porque os animais deixam sempre algum odor pela casa, há que manter o ar renovado. Um purificador de ar pode ser um bom investimento. Além do painel de controlo que oferece, ainda pode ser controlado através do smartphone.

É claro que, apesar de ter sido desenvolvido a pensar em casas com animais, esta solução da Petkit é indicada para purificar o ar de qualquer ambiente.

O purificador de ar e eliminador de odores Petkit está disponível por cerca de 82€, com o código de desconto BGHR186. O envio não está sujeito a taxas adicionais na entrega, utilizando o método EU Priority Line.

Petkit Intelligent Air Purifier