Ultimamente muito se ouve falar em frio. Estando em pleno Inverno, nada é mais normal que estes dias de neve, geada e muito frio. Por causa destes dias frios, há 10 anos que os portugueses, em suas casas, não consumiam tanta energia elétrica. Manter as casas confortáveis é algo essencial, ainda mais numa altura em que se passa (obrigatoriamente) tanto tempo em casa.

Se está a precisar de um aquecedor novo ou de algum equipamento que ajude a manter a sua casa mais confortável nesta época, temos sugestões.

Smartmi Graphene (DNQGRH08ZM9)

O Smartmi Graphene é um aquecedor de grafeno que oferece uma melhor eficiência energética e uma condutividade térmica 10 vezes maior que as soluções mais comuns. O consumo máximo é de 2200W.

Com termómetro integrado, é capaz de avaliar a temperatura do espaço e ligar e desligar conforme a temperatura definida pelo utilizador.

Além disso, tem certificado IPX4, podendo ser utilizado em segurança, por exemplo, na casa de banho. Ainda tem uma barra onde pode ser estendida roupa, tanto para aquecer como para secar mais rapidamente.

O aquecedor Smartmi DNQGRH08ZM Graphene está disponível por cerca de 115€, utilizando o código de desconto BGDNQGRH08ZM. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e não sujeito a taxas adicionais.

Smartmi Graphene

Smartmi Electric Heater (ZNNFJ07ZM)

O Smartmi Electric Heater já tem um consumo ligeiramente mais baixo (2000W). A sua estrutura vertical permite que o calor possa ser dissipado em 90º, já que a base é rotativa.

Este também já não é indicado para o ambiente húmido de uma casa de banho, mas é ideal para qualquer outra divisão. Este produto pode ser controlado via app, a partir de qualquer local. Assim, se se prepara para chegar a casa ou vai do quarto para o escritório, pode aquecer a divisão mesmo antes de lá chegar, ficando logo mais confortável.

O aquecedor Smartmi ZNNFJ07ZM Electric Heater está disponível por 107€, com o código de desconto BG07ZMFRT.

Smartmi Electric Heater

Xiaomi Mijia CJSJSQ01DY – humidificador

E porque os aquecedores tendem a deixar o ar seco demais, os humidificadores são essenciais. O ar demasiado seco não é saudável para a nossa respiração e existem doenças que se podem agravar nestas condições.

Por isso, sugerimos também um produto da Xiaomi que vai ajudar a melhorar a qualidade do ar. Com sensores que medem a humidade do ar, este Xiaomi Mijia CJSJSQ01DY vai libertando os vapores de água, apenas nas quantidades necessárias para o conforto das pessoas que estão no espaço.

O humidificador Xiaomi Mijia CJSJSQ01DY está disponível por cerca de 54€ (código BGQ01DYCZ).

Xiaomi Mijia CJSJSQ01DY

BlitzWolf BW-SH1 – humidificador e difusor ultrassónico

Este produto da BlitzWolf, além da função de humidificador, ainda pode ser utilizado como difusor de óleos essenciais. Existe uma vasta opção de óleos essenciais que ajudam o ambiente a ficar propício para determinadas atividades, seja para o descanso, seja para o trabalho, que é cada vez mais feito a partir de casa.

Com um tanque de água é possível trabalhar durante 13 horas. Está disponível com uma luz adaptável em 7 cores, mas todo o controlo do BlitzWolf BW-SH1 é feito fisicamente, através de um painel tátil.

O humidificador e difusor ultrassónico BlitzWolf BW-SH1 tem um preço de 21,47€, com o código de desconto BGSH1ESD. O envio é rápido e gratuito, feito, portanto, a partir do armazém de Espanha.

BlitzWolf BW-SH1