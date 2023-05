Chegou a nova mesa digitalizadora com ecrã XPPen Artist Pro 14 (Gen2)

Seja para artistas, para professores ou para designers, as mesas digitalizadoras surgem como uma vantagem de suporte ao trabalho. O ecrã eleva ainda mais as suas potencialidades e a nova XPPen Artist Pro 14 (Gen2) surge como exemplo disso. Venha conhecer.

A nova mesa digitalizadora XPPen Artist Pro 14 (Gen2) nada mais é que um ecrã para ligar ao computador, via interface HDMI ou USB-C, com uma superfície sensorial especialmente concebida para utilização com a caneta de alta precisão. Ao funcionar com projeção em duplicado, pode ser vista toda a interação que nele acontece, assim como também é capaz de funcionar como uma mesa digitalizadora para outro ecrã. E claro, poderá sempre ser um simples segundo ecrã, para expandir a área de trabalho.

Ao contrário de outros modelos da mesma fabricante, o quadro não tem botões configuráveis. Existe, sim, um comando de atalhos sem fios, o que torna o produto mais interessante do ponto de vista visual e claro de usabilidade.

A XPPen Artist Pro 14 (Gen2) apresenta-se com uma área de trabalho generosa, com resolução FullHD, com contraste 800:1 e brilho máximo de 250 cd/m2. Disponibiliza um cabo USB 3 em 1, para uma maior versatilidade, além de uma porta USB-C, pelo que permite que seja ligado a uma gama elevada de hardwares.

Vem com uma caneta com chip X3 para uma ligação rápida e suave. Segundo o fabricante, esta versão melhorada da caneta necessita apenas de uma força de 3 gramas para ativação inicial, e tem uma distância de retração de 0,6mm. Assim, consegue simular de forma mais eficiente, a saída de tinta de uma caneta.

Para este modelo existe, além do comando de atalhos e da caneta, uma elegante caixa de transporte da caneta. É ainda disponibilizada uma luva para não deixar marcas das mãos no quadro e um pano de limpeza.

Para um maior ajuste e conforto na utilização, existe um suporte dobrável, o que acaba por melhorar a ergonomia do produto.

Ao pressionar o botão de ligar e desligar durante 3 segundos, o utilizador ficará com um simples quadro digitalizador, com o ecrã desligado, outra funcionalidade muito interessante do produto.

A nova mesa digitalizadora XPPen Artist Pro 14 (Gen2) já foi lançada e terá um preço a rondar os 400€. Está disponível em pré-venda na loja global, com desconto de lançamento de 10%, e em breve estará também disponível na loja de Portugal.

XPPen Artist Pro 14 (Gen2)