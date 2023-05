Android: livre-se das chamadas e mensagens incómodas de spam

É com frequência que o nosso telefone toca com mais uma chamada para vender um serviço, para fazer um inquérito ou mesmo para algo que não é bem percetível o objetivo. Se tem um Android, saiba como pode minimizar estas tentativas de contacto. Explicamos também como o deve fazer para Mensagens.

Como filtrar chamadas de spam

O procedimento para filtrar as chamadas suspeitas de serem spam é feito na app Telefone da Google. Ao clicar no telefone, irá surgir o marcador ou o histórico de chamadas. O que importa é aceder às definições.

Para tal, deverá clicar no canto superior direito (nas reticências verticais), seguido de Definições. A opção a selecionar será logo a primeira "Identificação de chamadas e spam".

A primeira opção deverá estar selecionada por omissão que é "Ver identificação de chamadas e de spam". Neste caso, certamente que já reparou que alguns números que lhe ligam apresentam logo a informação de possível contacto de spam.

Mas a opção seguinte vai mais além. Ao selecionar a opção "Filtrar chamadas de spam", ao receber um destes contactos, as chamadas são bloqueadas, impedido assim que seja incomodado.

E nas mensagens?

O mesmo procedimento poderá ser feito nas mensagens. Ao abrir a app de mensagens do Android, deverá aceder também às definições no canto superior direito. A opção a escolher é "Proteção contra spam". Depois basta ativar.

As mensagens bloqueadas e de spam não irão aparecer na caixa de mensagens, mas também não serão simplesmente eliminadas. Vão estar disponíveis no menu lateral (acesso nas três barras no canto superior da app), no menu "Spam e bloqueadas".