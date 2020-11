Produtos tecnológicos para se preparar já para o Inverno

Com os dias frios a chegar e a certeza de que as saídas de casa estão mais restritas e vão poder piorar devido à pandemia, há que criar o ambiente perfeito para passar o inverno em casa com os produtos certos.

Assim, trazemos hoje uma série produtos tecnológicos que farão toda a diferença.

Produtos tecnológicos para o Inverno

Aquecedor inteligente Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM

A primeira sugestão vai, evidentemente para um aquecedor. Não é um aquecedor qualquer, no entanto. Este produto da Mijia pode ser controlado à distância de um smartphone. Ou seja, pode, por exemplo, estar na cama e ligar o aquecedor no escritório do teletrabalho através da app e, enquanto se prepara para mais um dia, o ambiente é aquecido.

O Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM tem uma potência máxima de 2200W e dispõe de um sistema de controlo de temperatura ambiente, melhorando, portanto, a sua eficiência energética.

Uma particularidade deste produto é o seu design que integra uma barra ideal para secar ou mesmo aquecer roupa.

O aquecedor inteligente Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM está disponível por cerca de 130€, utilizando o código de desconto BGKRDNQ03ZM. O envio não está sujeito a custos adicionais quando utilizado o método EU Priority Line.

Mini aquecedor elétrico Xiaomi Mijia ZMNFJ01YM

Quantas vezes não está a trabalhar e tem que parar para aquecer as mãos? Há dias em que arrefecem de tal forma que acaba mesmo por ser prejudicial para a produtividade.

Pois bem, a Mijia tem também uma solução. Trata-se que um pequeno ventilador, que pode ser colocado em qualquer lugar e direcionado para onde bem entender. Até para aquecer os pés pode ser útil.

Tem aquecimento PTC e uma potência nominal de 600W. O produto é pequeno e relativamente leve. Em concreto, mede 13,20 x 13,20 x 18,80 cm e pesa 860g.

O pequeno aquecedor Xiaomi Mijia ZMNFJ01YM está disponível por cerca de 34€, com o código BGZMNFJ01YM.

Aquecedor elétrico Viomi VXTJ02

Ainda no âmbito dos aquecedores, sugerimos o Viomi VXTJ02, uma marca que também pertence ao ecossistema Xiaomi.

É à prova de água, com certificado IPX4, pelo que pode ser usado na casa de banho com segurança. Tem uma potência de 2000W e permite controlar a temperatura entre 5 e 35 ºC.

É de referir que disponibiliza um modo de economia de energia inteligente, ajustando-se à temperatura ambiente.

O aquecedor Viomi VXTJ02 está disponível por 153€, utilizando o código de desconto BGVXTJ02.

Difusor BlitzWolf BW-FUN11

Um dos problemas das casas aquecidas é, no entanto, o ar que tende a ficar mais seco. Se humidade a mais não é bom para a saúde, o ar demasiado seco, poderá ser também um problema para algumas doenças respiratórias.

Portanto, por muito pouco dinheiro, poderá ter um difusor que, além de ir libertando os aromas da sua perferência, ainda torna o ar mais húmido, melhorando assim todo o ambiente da casa. Além disso, ainda tem uma luz RGB, de 7 cores, que poderão ajudar a relaxar e a meditar.

O difusor BlitzWolf BW-FUN11 está disponível por apenas 12€, com o código BGBW265.

Mini desumidificador Deerma DEM-CS10M

Por outro lado, a humidade dentro de armários pode ser um problema, principalmente nos dias de chuva. Então, a solução pode passar por um desumidificador de pequenas dimensões.

É também ideal para ter nos armários da cozinha principalmente junto ao fogão, onde tende a haver mais humidade devido ao vapor criado durante a preparação das refeições.

Este mini desumidificador mede 7,5 x 7,5 x 20,6 cm e pesa 800g. Trabalha a uma potência de 20W e a humidade é retida por partículas de desumidificação que podem durar até 2 a 3 semanas.

O desumidificador Deerma DEM-CS10M está disponível por cerca de 20€, utilizando o código de desconto BGCS10MCZ. O envio é rápido e sem vistos, feito a partir de armazém europeu.

Secador de sapatos Baseus 200V

Para quem chega a casa da rua com os pés molhados no fim de uma valente chuvada bem sabe o desconforto que é voltar a calçar os mesmo sapatos no dia seguinte. Estão frios e provavelmente ainda húmidos.

Este secador pode ser, sem dúvida, uma solução a considerar. Pode, eventualmente, ser usado para aquecer os chinelos de quarto e até para combater a propagação de bactérias dentro do calçado, com recurso a luz roxa.

Funciona a uma potência de 19W e mede apenas 180 x 48 x 20 mm, podendo, portanto, ser transportado para qualquer lugar.

O secador de sapatos Baseus 200V está disponível por pouco mais de 15€.

