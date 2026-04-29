Motorola revela novo moto g87, com a melhor câmara de sempre

A Motorola está a desvendar uma série de novidades, prometendo ainda mais personalização, com alternativas que encaixam no dia a dia de cada utilizador. Além da melhor câmara moto g de sempre, que chega com o moto g87, a marca está a lançar uma nova gama especialmente dedicada ao quotidiano.

Novo moto g87 tem a melhor câmara moto g de sempre

Empresa da Lenovo, a Motorola anuncia, hoje, o lançamento do novo moto g86, estabelecendo um novo padrão de referência para esta família.

Desenhado para os utilizadores mais exigentes, o moto g87 apresenta a melhor câmara moto g de sempre, com um sensor de alta-resolução de 200 MP, juntamente com o ecrã Extreme AMOLED de 6,78'', com resolução 1,5 K.

Câmara é a promessa deste dispositivo

No coração do dispositivo está o melhor sistema de câmara moto g da Motorola, com um sensor principal de ultra-resolução de 200 MP com Estabilização Ótica de Imagem (OIS), para clareza e detalhe excecionais, mesmo em condições desafiantes.

A tecnologia Ultra Pixel melhora a sensibilidade à luz para imagens mais brilhantes e vivas, enquanto o zoom sem perda de qualidade de 2x permite aos utilizadores obter uma imagem mais próxima sem perder detalhes.

O sistema de câmaras do moto g87 vai além do sensor principal, com uma lente ultra-grande angular de 8 MP que ajuda a capturar mais detalhes e uma câmara para selfies de 32 MP que torna os retratos nítidos.

Neste campo, funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial (IA), como a Auto Smile Capture e o Modo Retrato, facilitam a captura de imagens expressivas e com aspeto profissional.

Com várias distâncias de foco, desde uma visão completa (24 mm) até uma visão ampla (35 mm) ou padrão (50 mm), os utilizadores podem explorar diferentes perspetivas e contar histórias visuais mais ricas.

Com o Google Fotos, o moto g87 oferece ferramentas de edição intuitivas com IA, incluindo Magic Eraser, Photo Unblur, Reimagine e Auto Frame.

O ecrã moto g mais brilhante de sempre

Uma vez capturado, o conteúdo ganha vida no ecrã Extreme AMOLED 1.5K de 6,78" ultrabrilhante. O moto g87 oferece detalhes mais nítidos, cores ricas e maior clareza, com o Modo de Alto Brilho e uma resolução 17% superior ao Full HD padrão.

Desta forma, a marca promete aumentar o brilho do ecrã em 5000 nits para uma excelente visibilidade, mesmo sob luz solar direta.

Uma taxa de atualização de 120 Hz garante uma navegação suave, quer esteja a jogar ou a alternar entre aplicações.

Nova dimensão de áudio

Complementando a experiência visual, o moto g87 apresenta um avanço significativo na tecnologia de áudio, oferecendo um som até 280% mais potente do que o seu antecessor, tornando as vozes mais nítidas e o som mais rico em todos os conteúdos de entretenimento.

Os altifalantes estéreo duplos com Dolby Atmos e certificação Hi-Res Audio criam uma experiência auditiva envolvente e cinematográfica.

Motorola aposta na durabilidade...

Concebido para a vida real, o moto g87 combina um design premium com uma durabilidade robusta. Disponível em três cores selecionadas pela Pantone, o dispositivo conta com o Corning Gorilla Glass 7i, que oferece um desempenho duas vezes superior contra quedas e riscos, proteção subaquática IP66, IP68 e IP69, e durabilidade MIL-STD-810H para resistir a quedas de até 1,2 metros.

Com resistência adicional a choques de nível militar, o moto g87 foi concebido para lidar com os choques, quedas e impactos do dia a dia.

... e não esquece o desempenho

Equipado com a plataforma MediaTek Dimensity 6400, o moto g87 oferece um desempenho 5G sem interrupções. Com até 12 GB de RAM (expansível até 24 GB com RAM Boost), os utilizadores podem realizar várias tarefas simultaneamente sem esforço entre aplicações, jogos e entretenimento.

Com a bateria de 5200 mAh, o moto g87 oferece energia para todo o dia, enquanto o carregamento TurboPower 30 proporciona horas de utilização em apenas alguns minutos.

O moto g87 também inclui as mais recentes inovações de software da Motorola, incluindo o Hello UX para personalização, o Moto Secure para funcionalidades de proteção do dispositivo e o Smart Connect para uma utilização perfeita em vários dispositivos.

Além disso, o Android 16 adiciona uma personalização mais inteligente e privacidade reforçada, enquanto funcionalidades do Google como o Chat with Gemini e o Circle to Search oferecem assistência rápida e acesso fácil à informação.

O moto g87 estará disponível nas próximas semanas, a partir de 399,00 euros.

Nova gama moto g, concebida para o dia a dia

A par do moto g87, a Motorola está, hoje, a introduzir também uma nova geração de dispositivos moto g: g47, g37 power e g37.

Concebida para responder às exigências do dia a dia, a mais recente família moto g combina conectividade 5G rápida, sistemas de câmara avançados, bateria de longa duração e designs resistentes.

Desenvolvida em colaboração com o Pantone Colour Institute, a nova família moto g está disponível numa gama de cores "cuidadosamente selecionadas", incluindo Pantone Impenetrable, Pantone Capri, Pantone Fuchsia Red e Pantone Nautical Blue.

Além disso, toda a gama tem resistência à água IP64, certificação MIL-STD-810H e Corning Gorilla Glass 7i.

moto g47: fotografia ultra-detalhada aliada ao desempenho no dia a dia

O moto g47 foi concebido para utilizadores que pretendem capturar mais detalhes em cada momento, segundo a Motorola. No seu núcleo encontra-se um sistema de câmara de ultra-resolução de 108 MP, que proporciona imagens nítidas, desempenho melhorado em condições de pouca luz e zoom sem perda de qualidade de 3x para maior nitidez à distância.

Uma lente Macro Vision dedicada permite a fotografia em grande plano, enquanto um sensor de luz 2 em 1 ajuda a melhorar a velocidade de foco.

Uma câmara frontal de alta resolução garante selfies nítidas, apoiadas pela tecnologia Quad Pixel.

Além de um grande ecrã Full HD+ de 6,67'' com uma taxa de atualização de 120 Hz, está equipado com altifalantes estéreo com Dolby Atmos e Volume Boost.

Equipado com um processador MediaTek Dimensity e até 24 GB de RAM com o RAM Boost, conta com uma bateria de 5200 mAh concebida para um dia inteiro de utilização e carregamento TurboPower.

moto g37 power: autonomia da bateria prolongada sem comprometer o desempenho

Concebido para utilizadores que precisam que o seu dispositivo tenha uma autonomia superior, o moto g37 power inclui uma bateria de grande capacidade de 7000 mAh, concebida para suportar uma utilização prolongada em dias exigentes.

Equipado com carregamento TurboPower de 30 W, que permite recargas rápidas, os utilizadores podem manter o dispositivo carregado com o mínimo de interrupções, enquanto um design de vida útil prolongada ajuda a manter a saúde da bateria ao longo do tempo.

O dispositivo combina este desempenho da bateria com um sistema de câmara de 50 MP com tecnologia Quad Pixel.

Equipado com um processador MediaTek Dimensity com até 24 GB de RAM utilizando o RAM Boost e conectividade 5G rápida, o moto g37 power foi concebido para um desempenho fluido no dia a dia.

moto g37: desempenho fiável para o uso diário

O moto g37 oferece um desempenho fiável e funcionalidades essenciais para utilizadores que gerem rotinas diárias agitadas.

Equipado com um sistema de câmara de 50 MP com tecnologia Quad Pixel, capta fotos nítidas e detalhadas.

Um ecrã Full HD+ de 6,67'' com uma taxa de atualização de 120 Hz proporciona imagens fluidas, enquanto os altifalantes estéreo com Dolby Atmos, suporte para Hi-Res Audio e Volume Boost melhoram a experiência de entretenimento em música, vídeo e jogos.

O moto g37 é equipado com um processador MediaTek Dimensity com até 12 GB de RAM, utilizando o RAM Boost, bem como rápida ligação 5G.

Uma bateria de 5200 mAh proporciona energia fiável para todo o dia, com carregamento TurboPower para recargas rápidas quando necessário.

Disponibilidade

Os novos g47, g37 power e g37 estarão disponíveis nas próximas semanas, com preços a partir de 319,00 euros, 259,00 euros e 249,00 euros, respetivamente.