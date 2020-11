A aposta da Huawei é clara para este ano. Segue os seus planos de lançamento dos melhores smartphones do mercado e ao mesmo tempo mantém os desenvolvimentos dos seus serviços e da sua loja de apps. Assente no seu lema 1+8+N quer criar um ecossistema único.

Para os seus planos cria smartphones como o que agora foi lançado, o Mate 40 Pro, que mantém o seu ADN, mas eleva as suas caraterísticas para estabelecer os novos padrões do mercado. Agora que este smartphone está a chegar ao mercado, o Pplware já o experimentou e conta-lhe tudo.

O novo rei do mercado dos smartphones?

O Mate 40 Pro da Huawei não é um smartphone que passe despercebido. Com uma forma atraente, é imediata a chamada de atenção para o seu módulo de câmaras. Este destaque é feito com a sua forma circular e por estar ligeiramente sobressaído, sem se tornar incómodo.

Aqui vemos de imediato as 4 câmaras, que prometem elevar ainda mais a qualidade da fotografia. Estas estão dispostas num anel, que garante a melhor qualidade no que toca às imagens e vídeos captados.

A fotografia está no centro desta proposta

Outro destaque vai também para o seu ecrã, que segue a mesma linha do modelo anterior. Aqui temos formas arredondadas e que o prolongam para lá do seu fim. Garante também uma melhor utilização, enquanto dá cores muito vivas.

As câmaras frontais estão este ano diferentes. A marca abandonou a sua posição central no ecrã, para as colocar agora do lado esquerdo. Aqui estão presentes as 2 que podem ser usadas, tanto para as selfies como para o reconhecimento facial.

Huawei continua a apostar em máquinas excelentes

Outra mudança que existe é o regresso dos botões físicos para controlo de volume. Estes foram removidos no Mate 30, mas agora estão presentes. Ainda assim, a marca mantém o controlo no ecrã, que pode ser chamado com 2 toques.

No campo do controlo, a marca tem apostado nos gestos, que dispensam o toque no ecrã. Assim, e porque tem funcionado muito bem, a Huawei resolveu adicionar ainda mais. Podemos agora folhear um livro ou atender uma chamada com apenas 1 gesto.

Uma melhoria, natural e até esperada todos os anos, está no campo do hardware. Este novo Mate 40 Pro estreia o recente Kirin 9000 e todo o poder que este traz. Temos assim a presença do 5G, de ainda mais NPUs e os melhores GPUs do mercado.

Especificações do Huawei Mate 40 Pro Dimensões Altura: 162,9 mm

162,9 mm Largura: 75,5 mm

75,5 mm Profundidade: 9,1 mm

9,1 mm Peso: Aprox. 212 g (incluindo a bateria) Ecrã Tamanho: 6,76 polegadas

6,76 polegadas Cores: 16,7 milhões de cores

16,7 milhões de cores Tipo: OLED Taxa de actualização de frames de até 90 Hz Taxa de amostragem por toque de 240 Hz

OLED Resolução: FHD+ 2.772 x 1.344 Pixels Processador HUAWEI Processador Kirin 9000

CPU: Octa-core, 1 x Cortex-A77@3.13GHz + 3 x Cortex-A77@2.54GHz + 4 x Cortex-A55@2.05GHz

Octa-core, 1 x Cortex-A77@3.13GHz + 3 x Cortex-A77@2.54GHz + 4 x Cortex-A55@2.05GHz GPU: 24-core Mali-G78

24-core Mali-G78 NPU: NPUs (Unidade de Processamento de rede neural) de Núcleo Grande Duplo + Núcleo Pequeno Sistema Operativo EMUI 11.0 (Baseado no Android 10) Memória RAM + ROM: 8 GB RAM + 256 GB ROM Câmara Traseira Câmara Ultra Vision de 50 MP (Grande Angular, abertura de f/1.9) Câmara Cinematográfica de 20 MP (Ultra Grande Angular, abertura de f/1.8) Câmara Telefoto de 12 MP (abertura de f/3.4, OIS), suporta AF Modo de Autofoco: Foco de fase, Foco de contraste

Foco de fase, Foco de contraste Modo de Zoom: Zoom Digital, Zoom Óptico, Zoom Híbrido

Zoom Digital, Zoom Óptico, Zoom Híbrido Resolução de Imagem: Suporta até 8.192 x 6.144 pixels

Suporta até 8.192 x 6.144 pixels Resolução de Vídeo: Suporta até 3.840 x 2.160 pixels, suporta vídeo em ultra câmara lenta em 720p@3.840 fps.

Suporta até 3.840 x 2.160 pixels, suporta vídeo em ultra câmara lenta em 720p@3.840 fps. Luz de Flash Traseira: Flash LED

Flash LED Modos de Captura da Câmara Traseira: Criador de Histórias, Tracking Shot, Steady Shot, Zoom Áudio, Alta-resolução, Lapso de Tempo, Lente Ultra Grande Angular, Abertura, Vídeo em Vista Dupla, Noite, Macro, Retrato, Pro, Slow-Mo, Panorama, Monocromático, Pintura de Luz, HDR, Filtro, Autocolante, Documentos, Mestre AI, Fotografia Dinâmica, Foco Preditivo 4D, Ultra Snapshot, Capturar Sorrisos, Controlo Áudio, Temporizador, Disparo Contínuo Câmara Frontal Câmara Selfie Ultra Vision de 13 MP (Grande Angular, f/2.4) Câmara com Sensor de Profundidade 3D Resolução de Imagem: Suporta até 4.160 x 3.120 pixels

Suporta até 4.160 x 3.120 pixels Resolução de Vídeo: Suporta até 3.840 x 2.160 pixels, suporta vídeo em slow motion de 1080p@240fps.

Suporta até 3.840 x 2.160 pixels, suporta vídeo em slow motion de 1080p@240fps. Modos de Captura da Câmara Frontal: Selfie Slow-Motion, Campo de Visão Inteligente, Retrato, Panorama, Lente AR, Lapso de Tempo, Foto em Movimento, Filtro, Autocolantes, Capturar Sorrisos, Reflexo de Espelho, Controlo Áudio, Temporizador Bateria 4.400 mAh Carregamento HUAWEI SuperCharge (Max 66 W)

HUAWEI SuperCharge sem fios (Máx. 50 W) Resistência a Salpicos, Água e Pó IP68 Rede NOH-NX9

Versão Dual SIM Cartão SIM Primário 5G NR:n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 / n80 / n84 4G FDD LTE: Bandas 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 4G TDD LTE: Bandas 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 3G WCDMA: Bandas 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 2G GSM: Bandas 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz) Cartão SIM Secundário 4G FDD LTE: Bandas 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 4G TDD LTE: Bandas 34 / 38 / 39 / 40 / 41 3G WCDMA: Bandas 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 2G GSM: Bandas 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)

Conectividade WLAN 2,4 GHz e 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 1.024 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO

Bluetooth Bluetooth 5.2, Suporta BLE, SBC, AAC, LDAC.

USB USB Tipo-C, USB 3.1 GEN1

Earjack USB Tipo-C earjack

NFC Modo Leitura-Escrita, Modo Peer to Peer, Modo de emulação de cartão (pagamento com cartão SIM ou HCE) é suportado. Localização GPS (Banda dupla L1 + L5), AGPS, GLONASS, BeiDou (Banda quádrupla B1I+B1B+B1C+B2a ), GALILEO (Banda tripla E1 + E5a + E2b), QZSS (Banda dupla L1 + L5), NavIC Sensores Sensor de Gestos

Reconhecimento Facial 3D

Sensor de Gravidade

Sensor Infravermelho

Sensor de Impressões Digitais

Sensor de Pressão Barométrica

Giroscópio

Bússola

Sensor de Luz Ambiente

Sensor de Proximidade

Sensor Laser

Sensor de Temperatura de Cor Media Áudio HUAWEI Histen *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi

Video *.3gp, *.mp4

Na Caixa Telemóvel

Carregador

Cabo USB Tipo C

Auriculares USB Tipo C

Caixa Transparente Flexível

Guia de Início Rápido

Ferramenta de Ejeção

Cartão de Garantia

Temos também 8 GB RAM e 256 GB ROM, que são mais que suficiente para apoiar o que o utilizador exigirá. A conetividade, e para além do 5G, temos também Wi-Fi de última geração e Bluetooth.

Hardware de topo que se sente de imediato

A bateria de 4400 mAh deverá ser suficiente para manter o Mate 40 Pro a funcionar durante todo o dia, sem qualquer problema. A dar suporte está a capacidade de carregamento SuperCharge 66 W9 e o HUAWEI SuperCharge sem fios 50 W.

Na sua base, e a explorar toda esta capacidade temos a EMUI 11, com todas as novidades que já apresentámos em detalhe quando foram apresentadas. A segurança é um dos seus pilares e por isso está também presente em todos os momentos.

Uma máquina única que vamos explorar

O Mate 40 Pro chega ao mercado no próximo dia 10, estando por agora em pré-venda com uma campanha interessante. A Huawei oferece aos utilizadores um conjunto alargado dos seus serviços por um período alargado.

O Pplware vai agora explorar o Mate 40 Pro e perceber os seus pontos mais fortes, em especial no campo da fotografia e do que o seu hardware pode oferecer. Este é, nos primeiros momentos, um smartphone que impressiona. Com o tempo, e do que experimentámos, adapta-se ao utilizador sem qualquer problema e torna-se muito agradável de usar.

Galeria de imagens