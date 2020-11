Pokémon Go bate recorde com uma receita anual de mil milhões de dólares

Quando o jogo Pokémon Go apareceu conseguiu um autêntico ‘boom’ de utilizadores que começaram a vaguear freneticamente pelas ruas à procura destes adorados personagens. No entanto a popularidade desvaneceu-se um pouco ao longo do tempo, dando lugar e destaque a outros jogos que foram aparecendo.

Mas, para grande surpresa de muitos, o Pokémon Go conseguiu bater o recorde de receita anual com mil milhões de dólares conquistados apenas nestes 10 meses.

Apesar de já não ser o jogo mais popular atualmente, e também já não ser regularmente notícia, a verdade é que o Pokémon Go continua a poder contar com a sua legião de jogadores fiéis e empenhados nesta mirabolante caça.

Quando o jogo apareceu, em julho de 2016, tornou-se especialmente interessante porque, apesar de ser jogado nos dispositivos móveis, ‘obrigava’ as pessoas a saírem das suas casas. Tal facto acabou ainda por contribuir para a luta contra o sedentarismo, tão comum nos gamers.

Agora a criadora do jogo tem muitas razões para festejar!

A Niantic, empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo Pokémon, tem continuado a investir bastante no jogo. Seja através de constantes atualizações e ainda criação de eventos e festivais.

E parece que essas iniciativas têm surtido efeito e já começam a dar frutos. Pela primeira vez desde sempre, o Pokémon Go conseguiu alcançar a marca de mil milhões de dólares de receita anual. Mas o ano ainda nem sequer acabou e este montante diz apenas respeito aos 10 meses já passados de 2020.

Segundo a empresa de consultoria Sensor Tower, no ano em que o jogo apareceu, faturou 832 milhões de dólares. Mas no ano seguinte sofreu uma quebra de 29%, baixando para os 589 milhões de dólares. Em 2018 recuperou 41% conseguindo alcançar uma receita de 828 milhões de dólares. Também em 2019 houve um aumento de 9% para os 902 milhões de dólares.

Agora, considerando apenas o período de janeiro a outubro, o Pokémon Go já apresenta uma subida de 11%, com mil milhões de dólares em receita.

Desta forma, o Pokémon Go torna-se no terceiro jogo do mundo com mais compras na app realizadas por jogadores de todo o mundo. À frente deste título ficam o PUBG Mobile e Honor of Kings. Mas ainda faltam dois meses para o final do ano, portanto certamente que a Niantic ainda vai conquistar mais alguns milhões.

Niantic adaptou o Pokémon Go para ser jogado em casa

O mais curioso é que, normalmente, os jogadores do Pokémon Go não o jogam sozinhos, mas têm um colega ou um grupo para irem à caça destes ‘bichinhos’. Assim, não deixa de ser impressionante que o jogo apresente estes resultados em plena pandemia, onde o distanciamento social é uma das mais importante medidas para a não propagação da COVID-19.

Mas o segredo está na atitude da Niantic. A criadora agiu rapidamente e implementou novos elementos e funcionalidades de modo a reduzir a mobilidade dos jogadores. Desta forma, os utilizadores puderam usufruiu do jogo no conforto das suas casas.

