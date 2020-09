A EMUI, a camada de personalização da Huawei, tem crescido e evoluído ao longo dos anos. Tende a acompanhar o Android, mas procura sempre dar-lhe um pouco mais e torna-se assim completamente diferente e certamente mais próxima do que os utilizadores pretendem.

Se a versão 10 da EMUI trouxe a mesma versão do Android para os smartphones da marca, esta não parou por aí. Como resultado disso, surgiu agora a EMUI 11, que a marca tem vindo a preparar nos últimos meses. O Pplware esteve nos últimos dias a usar a EMUI 11 e vai agora mostrar-lhe o que há de novo.

Chegou a EMUI 11 com muitas novidades

Quem tem um smartphone da Huawei conhece bem a EMUI e o que esta pode dar de diferente aos utilizadores. É um Android, mas vitaminado e com muitas mais opções e funcionalidades que a marca faz questão de trazer aos seus utilizadores e smartphones.

Com a EMUI 11, agora apresentada, a Huawei quer levar ainda mais longe esta personalização e mostra o seu conceito do Android. Está mais agradável à vista, mais útil e com funcionalidades que ainda não temos no sistema da Google.

Com a EMUI 11 a Huawei focou-se em 3 pilares chave e que são a base para esta nova versão. Falamos de uma experiência de uma interface e utilização ainda mais fluida, da integração ainda mais completa com os restantes equipamentos e com um aumento da privacidade e segurança.

Huawei aposta numa interface mais natural

No que toca ao primeiro pilar, temos uma interface mais polida e com animações ainda mais fluídas e naturais. O utilizador vai notar uma usabilidade ainda mais lógica em todos os elementos, sejam eles na zona de chamadas ou na utilização da galeria, ou do calendário.

Também no AOD (Always On Display) a Huawei trouxe novidades com a EMUI 11. Este já estava disponível na versão anterior, mas agora há novas animações, novas informações e um cuidado ainda maior com as cores e a sua combinação.

Uma particularidade está na possibilidade de criar conjuntos de cores recorrendo a qualquer imagem ou ambiente natural que queiram captar. A IA, também agora presente aqui, tratará de retirar as cores e combinar da forma mais apelativa possível.

Ainda no campo da interface, a Huawei elevou a EMUI 11 a um novo patamar a multitarefa. Se já versão anterior já podíamos ter janelas flutuantes, estas evoluirão. A forma usada foi a mais natural e agora podemos redimensioná-las para se ajustar ao ecrã e às necessidades dos utilizadores.

Por outro lado, e para ser realmente multitarefa, é possível agora ter várias em utilização. Tudo vai estar acessível numa área acessível com um pequeno ícone, onde as janelas vão estar presentes e a aguardar pelo utilizador.

Interligação entre equipamentos da marca

No que toca à integração com os restantes dispositivos da marca, a Huawei apresenta agora o multi-screen colaboration 3.0. Esta nova versão tem como novidade a possibilidades de agora poderem ser usadas 3 apps em simultâneo. Assim, o smartphone e a interface ganham uma nova vida, ligado ao PC ou ao tablet.

Além disso, as capacidades de reconhecimento de texto estão também presentes na app Bloco de notas. Assim, e com qualquer texto captado, podem ser criadas notas ou até copiar o texto para o PC.

Privacidade e segurança num novo patamar

Por fim, e numa posição muito importante, está a segurança e a privacidade dos utilizadores. Destacam-se pormenores como as permissões, são agora mais controladas. Há ainda a presença de ícones sempre que uma destas esteja a ser usada em fundo. As imagens podem ver os atributos removidos e agora existem galerias que podem ser escondidas de olhares alheios.

Todas estas novidades vão em breve chegar aos utilizadores dos smartphones da Huawei. Não há ainda um calendário definido e nem uma lista de smartphones, mas a marca irá tentar trazer a EMUI 11 ao máximo de equipamentos.