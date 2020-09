As marcas automóveis estão a focar-se nos carros elétricos e a procurar ter as suas propostas disponíveis. Este é um mercado cada vez mais interessante e onde todos querem estar presentes, dado que é certamente o futuro e o que vai vingar nos próximos anos.

Para além das marcas conhecidas, há outras que tentam conseguir o seu espaço. É isso que acontece com a Lucid Motors, que apresentou agora a sua primeira proposta. O Lucid Air foi oficialmente revelado e mostrou que não é um carro elétrico para todas as carteiras.

Há muito que se esperava que a Lucid Motors apresentasse ao mercado a sua primeira proposta. Esta quer claramente competir com a Tesla e por isso o Air foi criado para ser um carro de luxo e com especificações que ultrapassem as que Elon Musk colocou nos seus carros.

Agora que está oficial e formalmente apresentado, é possível ver que este é um carro elétrico que está alguns patamares acima dos Tesla em várias áreas. As comparações são inevitáveis, uma vez que percorreram o mesmo caminho e ultrapassaram as mesmas dificuldades.

Com linhas sóbrias e até futuristas, o Lucid Air é um carro que pretende mostrar-se acima de qualquer concorrência, seja ela de fabricantes tradicionais ou novos players neste mercado. Tem um interior luxuoso, o que divide em 4 propostas distintas este carro, sempre com o luxo a ser crescente.

O painel flutuante de 34 polegadas, com definição 5K, domina toda a zona frontal. Aqui, e para além dos normais controlos associados à condução, vão estar também os que gerem os restantes elementos do carro. É sem qualquer dúvida o ponto central deste elétrico.

Algo que também se destaca é a sua autonomia e todos os elementos associados às baterias. A marca tem nestes modelos garantido um desempenho que bate claramente o seu concorrente direto. Prometidos estão 830 km no modelo com melhor autonomia, bem longe dos 650 do Model S.

Modelos Preço Autonomia (estimativa) Potência Desempenho (0-100 km/h, tempo nos 400 metros, velocidade máxima) Carregamento (até) Disponibilidade Air 80.000 dólares N/D N/D N/D 480 km em 20 min – 1930 km/h 2022 Air Touring 95.000 dólares 650 km 620 cv 3,2s, 11,4s, 250 km/h 480 km em 20 min – 1930 km/h 4º trim 2021 Air Grand Touring 139.000 dólares 830 km 800 cv 3,0s, 10,8s, 270 km/h 480 km em 20 min – 1930 km/h 2º trim 2021 Air Dream Edition 169.000 dólares 810 km 1,080 cv 2,5s, 9,9s, 270 km/h 480 km em 20 min – 1930 km/h 2º trim 2021

Outro ponto onde se destaca é na rapidez de carregamento. A marca anuncia-se como tendo a solução mais rápida do mercado, garantindo que consegue carga para 480 km em apenas 20 minutos. Estes valores são excecionais prometem revolucionar o mercado.

Por fim, e neste caso não é um destaque pela positiva, temos os preços destes 4 modelos. A versão elétrica mais barata ronda dos 80 mil euros, sendo o modelo base. O Lucid Air mais completo, atinge os excessivos 169 mil dólares.

A Lucid Motors vai em breve iniciar a sua produção, sendo esperados os primeiros modelos para o meio de 2021. Vão chegar primeiro os modelos mais caros, ficando para mais tarde o acesso aos modelos de preço menor.