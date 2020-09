Depois de meses de testes e de desenvolvimentos, o Android 11 chegou na passada 3.ª feira. A Google seguiu assim o seu normal caminho e apresentou a nova versão, com tudo o que de novo lhe deu.

Desta vez, a gigante das pesquisas abriu os testes a outras marcas e a vários modelos, preparando assim o seu Android de forma ainda mais alargada. Depois deste momento, a Xiaomi volta a destacar-se e tem já a versão final do Android pronta para vários dos seus smartphones.

Android 11 está pronto para os Xiaomi

A Xiaomi foi uma das marcas que a Google convidou para os testes com o Android 11. A par com outras, como a OnePlus, Oppo ou a realme, desenvolveu cedo a sua versão deste sistema, que esteve depois em testes com muitos utilizadores da marca.

Com a chegada da versão final deste sistema, era esperado que começassem a surgir as versões finais para os dispositivos que estiveram em testes. Aqui, e para mostrar a sua capacidade e empenho, a Xiaomi voltou a bater a concorrência e tem já esta versão pronta para alguns smartphones.

Smartphones da marca prontos a receber a atualização

Ainda está longe de ser um lançamento global e alargado, mas a marca chinesa garantiu já que 2 dos seus smartphones vão receber o Android 11. Falamos de 2 dispositivos recentes e que estão já no mercado.

Assim, cabe aos Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro o papel de iniciar esta nova onda de atualizações. Por cima deste novo sistema continuamos a encontrar a MIUI 12, que a marca a apresentou também recentemente. Claro que há que somar todas as novidades do Android 11.

Todas as novidades que a Google preparou

Claro que antes da Xiaomi, já a Google tem o Android 11 pronto para os seus smartphones. No entanto, tendo este sido desenvolvido diretamente nesses smartphones, é normal que fique de imediato disponível. Aqui a diferença, na Xiaomi, é a adaptação para a versão final.

Com muitas novidades importantes, o Android 11 da Google foca-se em melhorar ainda mais este sistema e dar-lhe novas funcionalidades. As mensagens, o controlo de dispositivos e até o gravar do ecrã são as que mais se destacam nas muitas melhorias.