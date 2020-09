Lucid Air bateu a Tesla e tem agora o carro elétrico mais rápido do planeta

Para além de toda a tecnologia que coloca nos seus carros, a Tesla é conhecida por criar máquinas muito rápidas e que batem constantemente recordes a vários níveis. Várias marcas têm tentado criar alternativas para ultrapassar e bater estes resultados.

Das várias marcas a chegar agora ao mercado, há uma que parece estar a sobressair e que poderá ser a concorrente mais direta da Tesla. A Lucid Motors vai em breve mostrar o seu Air e este promete muito. Num recente embate conseguiu bater um Tesla e torna-se o carro elétrico mais rápido do planeta.

O Lucid Air poderá ser o carro elétrico mais rápido

A Lucid Motors é uma empresa automóvel norte americana, especializada em carros elétricos e que foi fundada em 2007. Ainda não tem propostas reais no mercado, mas a marca tem estado a preparar-se para apresentar a sua primeira proposta muito em breve.

Naturalmente que tem já o seu primeiro carro preparado para chegar às estradas e mostrar as suas capacidades. Ainda não existem muitas informações sobre o seu desempenho real, algo que a marca tem estado a reservar. No entanto, e num vídeo que agora surgiu, o Lucid Air esmagou um Tesla Model S numa drag race.

Conseguiu bater um Tesla em velocidade pura

Nesta curta prova de 400 metros os dois carros bateram-se de forma igual, mas a proposta da Lucid levou a melhor. Apesar do Tesla ter conseguido um tempo muito rápido, a nova proposta fez a prova em apenas 9,9 segundos. Este valor coloca-o certamente ao nível dos mais velozes super carros do mercado, e com um custo muito superior.

Há muito para descobrir sobre este carro elétrico

Espera-se que o Lucid Air tenha 1080 cavalos de potência e igualmente tração às quatro rodas. Demorará menos de 2,5 segundos a atingir os 100 km/h, tendo para isso dois motores elétricos, um na frente e outro na traseira, cada um com 650 cv de potência.

Tudo aponta também para que tenha uma autonomia maior que os 630 km do Model S P100D do Tesla, prevendo-se 832 km. Estará equipado com um conjunto de baterias de 113 kWh para garantir esta autonomia. A apresentação do primeiro carro elétrico da Lucid deverá acontecer no próximo dia 9 de setembro.