Os EUA e a administração Tump estão numa cruzada para banir algumas empresas chinesas do seu território. As razões apontadas são mais que conhecidas e assentam principalmente numa suposta premissa de segurança e de roubo de dados, que nunca foram provados.

Para além do bloqueio ao acesso à tecnologia que os EUA possuem, há ainda um movimento que tenta retirar dos operadores americanos todos os equipamentos da Huawei e da ZET. Agora surgiu um relatório que mostra o custo desta ação e ficou provado que vai ser muito elevado.

Como em qualquer país do planeta, as tecnologias e os equipamentos da Huawei e da ZET estão presentes nos operadores dos EUA. Esta deve-se à qualidade e à tecnologia que estes oferecem para as redes 3 e 4G, essenciais para as comunicações.

A ideia agora é eventualmente retirar estes equipamentos das redes e substituir por outros de outros fabricantes. A FCC tem um plano para esta mudança e espera ter verbas para esta mudança, fornecidas pelo Congresso. As palavras de Ajit Pai, o chairman da FCC, mostram igualmente isso mesmo.

It is a top priority of our nation and this Commission to promote the security of our country’s communications networks. That’s why we sought comprehensive information from U.S. carriers about equipment and services from untrusted vendors that have already been installed in our networks. Today’s announcement marks a critical milestone in our ongoing commitment to secure our networks.