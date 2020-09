Smartphones nas árvores? A nova estratégia dos motoristas da Amazon

Olhar para uma árvore e ver smartphones é no mínimo estranho. No entanto, parece existir uma razão válida e, segundo as informações, a estratégia até funciona e “dá dinheiro”. O estranho fenómeno tem acontecido nos arredores das estações de entrega da Amazon.com e dos supermercados Whole Foods nos distritos de Chicago.

Mas, porque será que os motoristas da Amazon “penduram” os smartphones nas árvores?

De acordo com alguns relatos, os motoristas que realizam entregas colocam smartphones nas árvores para assim terem vantagem sobre os rivais no que diz respeito a pedidos. Ou seja, os smartphones são colocados numa árvore que esteja próxima da estação de origem das entregas. Os motoristas que fazem parte do esquema sincronizam os seus próprios telemóveis com os da árvore e aguardam nas proximidades pela chegada dos pedidos.

O objetivo da localização ímpar é aproveitar a proximidade dos smartphones com a estação

Segundo o JE e de acordo com especialistas e pessoas com conhecimento direto das operações da Amazon, o objetivo da localização ímpar é aproveitar a proximidade dos smartphones com a estação, combinada com um software que monitoriza constantemente a rede de despachos da Amazon, para obter uma fração de segundo de vantagem em relação a motoristas concorrentes. É quase como chamar um Uber e o pedido chegar ao motorista que se encontra mais perto.

A concorrência por trabalho na economia americana é forte e como a pandemia tudo piorou. A taxa de desemprego já chegou aos dois dígitos e quase todas as estratégias são válidas para ganhar dinheiro. Da mesma forma que milésimos de segundos podem corresponder a milhões para hedge funds que usam robô traders (robôs investidores), um smartphone pendurado numa árvore pode também garantir uma entrega de 15 dólares.

Tal “estratégia” já levou alguns motoristas a fazerem queixa à Amazon uma vez que tiram vantagens indevidas do sistema de despacho de entregas da empresa. A empresa já reagiu e referiu que irá investigar tal situação.