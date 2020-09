CTT: Atenção aos emails fraudulentos para pagar despesas alfandegárias

Os cibercriminosos têm de apoiar as suas campanhas fraudulentas em situações que levem as vítimas a pensar que é verdade. A simplicidade é normalmente o segredo do sucesso deste tipo de esquemas, apesar de seguirem normalmente as mesmas ideias.

Recentemente os CTT alertaram para emails fraudulentos que pedem o pagamento de custos alfandegários.

Esquemas fraudulentos em nome dos CTT usam técnicas de phishing…

O Phishing é uma técnica de fraude online onde, através de mensagens SMS, emails ou posts em redes sociais, se tentam obter informações confidenciais como contas de login, passwords ou detalhes bancários, usando a identidade de instituições de confiança como se se tratassem de comunicações oficiais. O objetivo destas comunicações é encaminhar o utilizador para um site falso de modo a que este forneça os dados confidenciais.

Segundo revelam os CTT, estão a circular mensagens de correio eletrónico (em nome dos CTT ) que são fraudulentos solicitando aos clientes a regularização de despesas alfandegárias não pagas.

Os CTT informam que estes emails são fraudulentos e que já foram efetuadas as diligências junto das entidades competentes.

Caso receba este email, que representa um esquema de phishing através do qual uma entidade desconhecida pretende obter dados privados, não descarregue anexos nem aceda a links, e apague o email de imediato.