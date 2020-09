Zuckerberg testa partilha automática de histórias do Instagram para o Facebook

Foram um sucesso no Snapchat e logo foram inseridas nas redes sociais dominadas pelo Facebook. Pouco a pouco, Mark Zuckerberg foi acrescentando as histórias, publicações de vídeo ou fotografia temporárias, às suas plataformas.

Agora, está a testar a partilha automática das histórias do Instagram no feed do Facebook.

A evolução do império do Facebook

Temos acompanhado uma vontade de o Facebook integrar as suas três principais redes sociais. Por exemplo, o Instagram e o Facebook Messenger começaram a fundir as suas funcionalidades de mensagens e é esperado que, a eles, se junte o WhatsApp.

Hoje, falamos das histórias. Assim que foram um sucesso no Snapchat, Mark Zuckerberg não demorou até as colocar no Instagram, espoletando um gigante sucesso. No entanto, apesar de ter também colocado esta funcionalidade no Facebook, a adesão não foi tão significativa.

Por perceber que as histórias no Facebook não conseguiam tanto sucesso quanto no Instagram, Zuckerberg está a realizar um teste, a fim de transferir as publicações temporárias do Instagram diretamente para o feed de notícias de cada utilizador do Facebook.

Uma utilizadora do Twitter percebeu que algo estava diferente e especulou a alteração.

Posteriormente, Matt Navarra confirmou.

Partilha de histórias do Instagram no Facebook

Atualmente, já é possível que qualquer pessoa publique as histórias do Instagram no Facebook. Contudo, este processo tinha de ser feito manualmente, exigindo aos utilizadores que optem por publicar as histórias nas duas redes sociais.

Apesar desta opção manual, o Facebook continuou a não ter sucesso neste campo. Por isso, Marck Zuckerberg decidiu colocar as histórias partilhadas no Instagram a aparecer no feed de notícias do Facebook.

Assim sendo, no Facebook, o utilizador será informado, ficando a saber quais as histórias que foram publicadas a partir do Instagram e quais as que foram partilhadas na própria rede social. No entanto, as histórias que são automaticamente partilhadas no Facebook só estarão visíveis para as pessoas que seguirem a conta do utilizador que partilhou a história no Instagram. Aliás, as contas do Facebook e do Instagram têm de estar ligadas uma à outra.

Ou seja, as partilhas estarão a ser feitas com o mesmo grupo de pessoas, mas através das duas redes.