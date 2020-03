Já há algum tempo que o Facebook tem procurado criar automatismos de publicação cruzada entre as suas aplicações.

Depois de ser possível partilhar automaticamente publicações e histórias do Instagram no Facebook, poderá estar a chegar a possibilidade de o fazer no caminho inverso.

A Facebook é hoje detentora de algumas das redes sociais e plataformas mais utilizadas do momento. Falamos assim de uma com o próprio nome, o Instagram, Messenger ou o Whatsapp. Ao longo dos tempos várias têm sido as alterações que a empresa americana tem aplicado de forma a tentar melhorar (embora nem sempre o consiga) as suas plataformas.

Tendo em conta que muitos utilizadores partilham contas nas diferentes aplicações, a empresa americana tem também procurado que estes cruzem informação entre os seus perfis.

Para isso, tem apostado em alguns mecanismos automáticos que hoje já estão presentes do Instagram para o Facebook, com partilha de histórias e publicações, assim como do Whatsapp para o Facebook, com partilha dos estados. Agora, está a ser testado um novo mecanismo automático, desta vez do Facebook para o Instagram.

Facebook irá partilhar histórias automaticamente com o Instagram

Depois do sucesso das histórias no Instagram, a marca americana decidiu expandi-las para as restantes aplicações. Hoje todas as apps do grupo permitem publicar e visualizar este tipo de publicações temporárias.

No caso do Facebook, segundo dados oficiais, as histórias já chegam a 150 milhões de utilizadores e irão estrear agora novas funções, como a publicação de clipes de voz sobre fundos coloridos, a opção de arquivo, o armazenamento de todos os conteúdos no servidor da gigante americana e as publicidades neste canal.

Agora deveremos ver mais uma novidade, com o automatismo automático de partilha das histórias do Facebook no Instagram a ser testado. Deste modo, sempre que um utilizador tiver o perfil de ambas as redes sociais ligados, poderá ativar a opção de a história ser publicada nas duas redes sociais automaticamente.

Esta função foi descoberta por Jane Manchun Wong ao explorar o código da aplicação do Facebook e encontra-se nas opções de privacidade das histórias.

Por enquanto não há data para lançamento oficial desta nova função, embora esteja já disponível para um número limitado de utilizadores.