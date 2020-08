A vontade de a necessidade de unir parte dos serviços é grande no Facebook. Esta rede social quer integrar as melhores partes de cada uma das suas propostas e assim disponibiliza-las transversalmente.

Uma dessas integrações está a ser vista no Rooms, mas o Facebook quer mais. Por isso o Messenger vai ser disponibilizado em todas as plataformas, tendo agora este processo começado. O Instagram está no topo e começou já a ser misturado com o Messenger no campo das mensagens.

Facebook traz uma novidades ao Instagram

A ideia de unir os sistemas de mensagens das redes sociais do Facebook não é nova. Mark Zuckerberg apresentou essa ideia há algum tempo, reforçando a necessidade de ter assim uma plataforma transversal e que une todos os serviços.

Esta não tinha uma data prometida nem uma forma pensada, sendo uma ideia que agradou a muitos. Agora, e ainda de forma não oficial, este processo começou no Instagram. São muitos os utilizadores deste serviço que estão a ver uma mensagem que mostra a união entre estas apps.

Messenger já comunica com esta rede social

Esta mensagem mostra que a partir desse momento a interligação das mensagens fica ativa entre o Instagram e o Messenger. A comunicação passa a poder ser feita de forma mais simples, nomeadamente a reagir a qualquer comentário.

O ícone das mensagens diretas é de seguida alteado para um que está associado ao Messenger. Ao clicar as mensagens ficam com todo o grafismo associado a este novo serviço. Por agora ainda não é possível aos utilizadores do Facebook iniciarem estas conversas.

Mark Zuckerberg quer troca de mensagens entre todos

Fica também aberta a porta à comunicação com utilizadores que não tenham Instagram. Basta que estes tenham uma conta do Facebook para assim poderem trocar mensagens entre esta rede e o Instagram. Esta era uma das partes mais importantes dos planos de Mark Zuckerberg.

Por agora é ainda uma distribuição que parece estar limitada a alguns países e a alguns utilizadores. Espera-se que em breve seja decerto alargada a muitos mais e seja generalizado a muitos mais utilizadores do Instagram.