E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos a gama de Drives SSD SN750 WD Black, falámos de novas chegadas ao mercado como o GMK NucBox, o Huawei Watch Fit, o Xiaomi Mi 10 Ultra, o Surface Duo e muito mais.

Para além dos problemas que estão a encontrar nos EUA, também a Índia tem criado imposições a apps chinesas no seu território. Existe uma lista bem definida das que não podem ser usadas e que estão barradas nos smartphones.

Esta situação tem causado problemas a alguns fabricantes e por isso alguns estão a tomar medidas agora. A Xiaomi deu o exemplo e estará agora a criar uma versão da MIUI sem muito do software banido.

Sob a premissa de que cabe na palma da mão, prepara-se para chegar ao mercado mais um mini computador. Trata-se de uma proposta com bons atributos nesta área e que estará disponível, em breve, por cerca de 135 €.

Conheça alguns pormenores do mini PC GMK NucBox.

O mercado dos smartwatches tem estado ao rubro, com muitas novidades a surgirem nos últimos tempos nesta área. Com cada vez mais marcas a apostar nestes dispositivos, as ofertas estão cada vez mais interessantes.

Sabe-se que a Huawei estará a preparar novidades na área dos smartwatches para breve, com algumas propostas a estarem a ser certificadas. Agora, e de forma não oficial, surgiram informações sobre o Watch Fit, um possível novo smartwatch da Huawei.

Uma startup aeroespacial ganhou um contrato para desenvolver um novo avião a jato, que substituirá o avião presidencial, o Air Force One. Segundo os planos da empresa vencedora, esta aeronave poderá viajar em Mach 5, permitindo voar de Nova Iorque a Paris em 90 minutos. Apesar de ser uma informação reveladora, este avião, que voará a cinco vezes a velocidade do som, ainda terá 10 anos de desenvolvimentos pela frente.

Pese o facto de estar a ser pensado para servir o presidente dos EUA, este não será próximo modelo do presidente. Antes do hipersónico serão os novos jatos Boeing 747-8 que chegarão no próximo ano para o serviço presidencial.

Os rumores confirmam-se. O novo Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone de comemoração dos 10 anos da Xiaomi, chega ao mercado como o primeiro smartphone com bateria de 4500 mAh que carrega a uma potência de 120W. Assim, em apenas 23 minutos fica carregada na totalidade.

O módulo de câmaras traseiro também é confirmado… mas há mais para descobrir.

Acabou de ser confirmada uma notícia que os gamers tanto aguardavam. A Microsoft anunciou há momentos que a Xbox Series X vai chegar já no mês de novembro.

Fica assim desvendada uma data importante para a empresa de Redmond, uma vez que muito se especula acerca desta nova consola.

Iron Man é um dos heróis mais mediáticos e apreciados da Marvel que, ao longo dos últimos anos tem ganho uma crescente legião de fãs.

Iron Man VR é um jogo desenvolvido pelos norte-americanos Camouflaj Stuidos e traz-nos Jonh Stark e o Iron Man como personagens centrais da ação mas… em Realidade Virtual.

O Pplware já experimentou Iron Man VR para Playstation 4 e…

Para quem acha que o segmento das TVs está parado e sem inovação vai certamente mudar de opinião. A chinesa Xiaomi lançou hoje uma TV OLED de 55″ com ecrã transparente… isso mesmo, transparente!

Tendo em conta esta característica, esta é uma TV que será certamente desejada por muitos… mas o preço não ajuda!

Uma Drive SSD é imprescindível nos dias que correm e a descida de preço a que estas Drives têm sido sujeitas nos últimos anos, torna-as muito mais apetecíveis… incluindo para armazenamento! E o mundo gaming ansia por isto.

A Western Digital é uma das marcas mais fortes neste segmento e hoje trazemos a análise à gama completa WD Black SN750 NVMe, a mais rápida da montra.

Ao contrário do que fazem as concorrentes, a Microsoft anunciou hoje mais um produto de forma muito discreta.O Surface Duo pareceu recentemente em fotografias e é a próxima grande aposta da Microsoft.

Este equipamento é dobrável e a Microsoft anunciou hoje que chegará a 10 de setembro por 1399 dólares. Vamos conhecer melhor este novo equipamento.

Chama-se STAYAWAY COVID e é a app portuguesa que nos vai ajudar a combater a COVID-19. A app portuguesa de rastreamento à COVID-19 deverá chegar dentro de dias, até porque o decreto-lei que estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do médico no sistema STAYAWAY COVID já foi publicado.

O Pplware teve acesso, em primeira mão, à app STAYAWAY COVID! Saibam como é.

Estamos na fase de perceber para onde caminha o futuro. Serão os 100% elétricos a solução? Híbridos? E onde cabe nesta equação o tão mal amado hidrogénio? Pois bem, a proposta que mostramos hoje é um bólide cuja marca afirma ter uma autonomia para 1.600 quilómetros, que tem uma velocidade máxima perto dos 355 km/h e que leva apenas cinco minutos para reabastecer totalmente. A start-up californiana Hyperion apresentou agora o seu prometido supercarro XP-1.

Estamos de facto perante uma bomba, no sentido figurado da palavra, claro!

Encontrar smartphones de qualidade a preços altos é relativamente fácil. A partir de 300/400 € já se conseguem encontrar modelos com excelente desempenho e câmaras que fotografam com qualidade. No entanto, para quem não tem tanta disponibilidade financeira, a procura pode ser mais complexa e, por isso, hoje deixamos uma boa sugestão.

O Elephone U5 é um novo modelo da marca disponível por menos de 150 € e que se destaca desde logo por vir com Android 10, por ter câmara principal de 48 MP e já ter NFC, para pagamentos. Mas há mais para descobrir.