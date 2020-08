Patente de um novo smartphone Huawei mostra um pequeno ecrã traseiro

Uma recente patente registada pela Huawei mostra um novo equipamento da marca chinesa com uma particularidade interessante. A empresa poderá estar a preparar um smartphone com um pequeno ecrã localizado na traseira do dispositivo.

A patente foi registada no CNIPA e é um indicador de que, no futuro, poderemos ter um telefone com estas características lançado pela Huawei.

Nova patente da Huawei apresenta smartphone com ecrã traseiro

A Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) divulgou nesta sexta-feira informações acerca de uma nova patente registada pela Huawei. De acordo com o registo, a empresa chinesa projetou um novo design para um futuro smartphone que incluiu um pequeno ecrã localizado na traseira.

O aspeto do equipamento é semelhante a outros da Huawei, como por exemplo os da linha Mate.

A parte frontal conta com o ecrã normal, percebendo-se uma tendência curva. Mas na parte de trás, e tal como podemos ver nas imagens, o smartphone Huawei terá um pequeno ecrã retangular que poderá exibir algumas informações, como por exemplo as horas e dados meteorológicos.

Também na traseira, e junto a este mini ecrã, o equipamento apresenta um conjunto de quatro câmaras.

As características do dispositivo descritas pela patente apresentam três diferentes formatos da traseira. Ou o ecrã traseiro no canto esquerdo integrado ou não no conjunto das câmaras ou também o ecrã localizado na zona central da traseira com duas câmaras fotográficas de cada lado.

Por outro lado, algumas marcas já apostaram nesta funcionalidade de ecrã traseiro, como os modelos Meizu Pro 7 / Plus.

Bem sabemos que o simples facto de uma ideia ser registada em patente não significa só por si que o equipamento possa ser produzido na realidade. No entanto esta poderá ser uma ideia pertinente para acrescentar valor aos smartphones da Huawei, e certamente que seria do agrado de muitos consumidores.

Resta-nos aguardar por mais informações, preferencialmente da própria Huawei, sobre este possibilidade.