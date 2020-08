Lembra-se do Xiaomi Mi 1? 10 anos depois a marca compara-o ao Mi 10 Pro

A Xiaomi está a celebrar o seu 10.º aniversário e hoje será dia de um grande evento onde será apresentado o Mi 10 Ulta, o Redmi K30 Ultra, uma TV Master e, quem sabe… mais qualquer coisa.

Mas ao celebrar a sua presença no mercado e o seu incrível posicionamento é inevitável recordar o passado. Assim, através de um vídeo, a Xiaomi recorda o seu «Mi 1 confrontando-o com aquilo que tem de melhor existe no presente.

Foi em 2010 que a Xiaomi foi fundada na China. Esta pequena empresa que começou a atuar na área dos smartphones, rapidamente saiu da China para o mundo e hoje é uma das grandes deste segmento, mas com uma vasta atuação em diversas outras áreas da tecnologia.

O seu primeiro smartphone, o Mi 1, chegou em 2011, com um “sonho” para a empresa. Hoje é o Mi 10 Pro que ocupa um lugar de topo e que mostra bem como a tecnologia, em tão pouco tempo, evoluiu de uma forma surpreendente.

A celebrar os seus 10 anos, a Xiaomi está a promover uma série de eventos, e um deles, passa por mostrar mesmo esta evolução, numa comparação muito curiosa entre o Mi 1 e o Mi 10 Pro.

10 anos de Xiaomi – do Mi 1 ao Mi 10 Pro

O grande evento de comemoração começa dentro de pouco tempo, fique pelo Pplware para conhecer as novidades.