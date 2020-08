Estamos na fase de perceber para onde caminha o futuro. Serão os 100% elétricos a solução? Híbridos? E onde cabe nesta equação o tão mal amado hidrogénio? Pois bem, a proposta que mostramos hoje é um bólide cuja marca afirma ter uma autonomia para 1.600 quilómetros, que tem uma velocidade máxima perto dos 355 km/h e que leva apenas cinco minutos para reabastecer totalmente. A start-up californiana Hyperion apresentou agora o seu prometido supercarro XP-1.

Estamos de facto perante uma bomba, no sentido figurado da palavra, claro!

Hyperion XP-1 vai dos 0 aos 100 km em 2,2 segundos

A empresa americana tinha agendada a apresentação do seu bólide para o Salão Automóvel de Nova Iorque. Contudo, devido ao novo coronavírus, esta revelação foi cancelada. Apesar de estar ainda em banho-maria, a Hyperion revelou a aparência do seu XP-1 com este breve vídeo.

Após anos de desenvolvimento, a equipa promete que serão produzidas 300 unidades para serem lançadas a partir do início de 2022. O carro será dotado com um sistema de propulsão a hidrogénio (Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cell Power Module), estrutura com reforço em titânio. Segundo a empresa, este veículo irá quebrar uma nova fronteira na tecnologia automóvel.

Um carro a hidrogénio com tecnologia da era espacial

Os carros movidos a hidrogénio são elétricos. Isto é, o veículo tem uma célula de combustível a hidrogénio que quando transformada produz energia. Esta energia é armazenada em baterias. Contudo, o XP-1 em vez de uma bateria de iões de lítio, tem tecnologia de “era espacial” produzida pela Hyperion e com licenças da NASA.

Assim, a empresa concebeu um carro que usa uma célula para armazenar energia, ligada a motores elétricos que movem as quatro rodas. Do lado de fora, “lâminas de ar” montadas na lateral não apenas fornecem estruturas aerodinâmicas ativas para ajudar nas curvas em alta velocidade, mas também incluem painéis solares e, aparentemente, mudam a sua posição para seguir o sol.

Como elemento mais abundante do universo, as suas potencialidades são virtualmente ilimitadas. O nosso objetivo é contar a história do hidrogénio com veículos inspiradores e soluções de infraestrutura. Com a estreia do XP-1, procuramos avançar até à última fronteira e oferecer um futuro mais limpo às gerações vindouras.

Referiu o CEO da Hyperion.

Reabastecer o carro para 1600 quilómetros de autonomia em 5 minutos?

Este carro tem vários trunfos que fazem dele seguramente um modelo para a indústria automóvel do futuro próximo. Assim, conforme é referido, este traz interiores desportivos, uma consola com um ecrã de curvo de 98 polegadas, portas V-Wing, e consegue os tais ambicionados 1600 quilómetros de autonomia.

Para o reabastecer, a marca refere que são apenas necessários 5 minutos. A máquina tem capacidade para colar literalmente os passageiros ao banco, dado que vai dos 0 aos 100 em apenas 2,2 segundos.

Assim, se voar baixinho é uma metáfora que se aplica, então saiba que a velocidade máxima desta “bomba” é de 355 quilómetros por hora. Sim, queremos testar a máquina, sem dúvida!