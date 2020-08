Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 adiado

Os fãs que esperavam para este ano, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, em desenvolvimento por Hardsuit Labs acabam de receber uma má notícia.

Isto porque a editora Paradox, anunciou recentemente que o jogo foi adiado.

Apesar de os motivos serem os melhores, não deixa de ser uma má notícia para quem esperava pela sequela do RPG vampiresco Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.

Convém relembrar que a data de lançamento original, apontava para 2020 mas que, por motivos de “força maior”, já não poderá ser neste ano que o jogo é lançado.

Assim sendo, será para o ano, ou seja, em 2021, que Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 chegará ao mercado e à Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC.

Segundo os responsáveis pelo jogo, “A fasquia de qualidade e ambição que estipulamos para o jogo, leva-nos a concordar que 2020 não será uma data mais acertada para o seu lançamento. Precisamos de um pouco mais de tempo. Dessa forma temos a certeza de conseguirmos lançar um jogo que irá fornecer aos fãs a melhor experiência possível.“

O jogo decorre na cidade de Seattle e será uma aventura na primeira pessoa que coloca o jogador novamente na pele de um cidadão muito.. peculiar.

Tendo sido humano no passado (no início do jogo, terá de escolher um background para o personagem), o jogador é agora um distinto vampiro, numa cidade de Seattle repleta de trama, intriga e política dentro dos clãs de vampiros e fações do jogo. Em Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 o jogador terá de subir na hierarquia vampira de Seattle.

A história foi criada pelo autor do enredo do jogo original, Brian Mitsoda que revelou recentemente uma abordagem diferente no que respeita à forma como o clã Malkavian se vai mostrar no jogo. Segundo o autor, a “condição quase esquizofrénica que o clã Malkavian demonstra, é agora apresentada de uma forma menos “doentia” e mais orientada para um lado negro da realidade.“

Segundo Mitsoda, o objetivo não é o de indicar que o clã Malkavian representa um exemplo de indivíduos com doenças mentais, mas sim de indicar que os seus atos e modos são influenciados por tal. Esta alteração de perspetiva do clã Malkavian tem como origem o fato de certas doenças mentais serem sistematicamente usadas nos jogos (e não só) como forma de gozo e escárnio.

Em Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 existem vários clãs de Vampiros que desde tempos imemoráveis, dominam a cidade:

Malkavian

Ventrue

Toreador

Tremere

Brujah

ThinBlood

Cada qual com as suas particularidades e história no passado de Seattle. O jogador começa como um ThinBlood tendo a opção de escolher qual irá representar e dessa forma subir na hierarquia vampiresca da cidade.

Existem ainda fações diferentes na cidade que o jogador irá encontrar e… desafiar ou apoiar, consoante as suas decisões.

Segundo Mitsoda, a história do jogo desenrola-se em redor das ações do jogador e como tal, todos os nossos atos e decisões terão um impacto junto de cada clã e da cidade.

Vampires: The Masquerade BloodLines 2 será lançado em 2021 para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 e PC.

