Ericsson já celebrou 100 contratos comerciais 5G em todo o mundo

A Ericsson é umas das empresas que mais tem apostado e investido na tecnologia 5G. Agora a marca sueca anunciou publicamente que já celebrou 100 contratos comerciais 5G até à data em todo o mundo.

Esta notícia mostra que a rede de quinta geração veio para ficar, estando já a inserir-se gradualmente, mas de forma consistente, no mundo empresarial.

Ericsson anuncia 100 contratos comerciais com tecnologia 5G

A Ericsson comunicou hoje através do seu site oficial que já celebrou 100 contratos comerciais 5G em todo o mundo. A partir de agora, a empresa sueca tem um contrato comercial de tecnologia 5G com 58 operadoras suas clientes. Para além disso já fornece equipamentos para 56 redes comerciais 5G ao vivo que operam em 23 países. Surpreendentemente a sua rede 5G já abrange os cinco continentes.

De acordo com o Presidente e CEO da Ericsson, Börje Ekholm, este marco reflete o compromisso da Ericsson em atender às necessidades dos clientes.

O feito foi conseguido através da parceria da Ericsson com a Telekom Slovenije a 12 de agosto. Este foi o centésimo contrato comercial da tecnologia de quinta geração celebrado pela marca sueca. Além disso, a empresa também tem desenvolvido acordos e cooperado com vários dos seus principais parceiros provedores de serviços, desde o desenvolvimento do seu departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do 5G.

Relembramos que a Ericsson celebrou o seu primeiro acordo público de cooperação 5G no ano de 2014. Já o seu primeiro lançamento comercial de uma rede 5G aconteceu há dois anos, em 2018.

Os contratos celebrados cobrem a rede de acesso de rádio (RAN) e rede Core, habilitadas por produtos e soluções dos portfólios de rede Ericsson Radio System e Ericsson Cloud Core.

A implementação da rede 5G por parte da Ericsson inclui 5G autónomo, 5G não autónomo e a tecnologia de partilha do espectro da Ericsson. Para além disso, inclui também recursos em nuvem nativos com o dual mode 5G Core da marca.

A tecnológica, com sede em Estocolmo, implementou 5G em bandas de alta, média e baixa frequência em diferentes ambientes urbanos e rurais. O objetivo é oferecer suporte a negócios com banda larga móvel e melhorar os negócios com acesso wireless.

O importante é que o cliente tire o máximo proveito do 5G

Segundo Börje Ekholm:

As necessidades dos nossos clientes têm sido, desde o início, centrais para o desenvolvimento e evolução da tecnologia 5G da Ericsson no nosso portfólio. Estamos orgulhosos de que este compromisso resultou em 100 provedores de serviços de comunicação exclusivos, o que selecionou a nível global a nossa tecnologia para impulsionar as ambições de sucesso do 5G. Continuamos a pôr os nossos clientes no centro para os ajudar a providenciar os benefícios do 5G aos seus assinantes, à indústria, à sociedade e a países com uma infraestrutura nacional crítica.

A Ericsson também trabalhou com provedores de serviços, universidades, institutos de tecnologia e parceiros da indústria de forma a promover e desenvolver os negócios 5G.

O facto da Huawei enfrentar limitações na celebração de contratos 5G poderá também estar a contribuir para o crescimento de outras empresas, como a Ericsson e a Nokia.

Leia também: