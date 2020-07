Nokia lança primeira rede wireless 5G para o mercado empresarial

A Nokia anunciou recentemente novidades no segmento da rede wireless 5G para o mundo empresarial. As soluções da empresa finlandesa vão assim oferecer aos clientes um amplo portefólio de produtos e respostas de redes sem fios privadas 4.9G/LTE e 5G.

Trata-se de mais uma investida da Nokia na área da tecnologia de quinta geração, onde a empresa tem sido atualmente uma das mais proativas e inovadoras.

Nokia anuncia soluções wireless 5G para segmento empresarial

Através do seu site oficial, a Nokia anunciou nesta terça-feira o lançamento de novas soluções da rede wireless 5G direcionadas para o mercado empresarial. As novidades ampliam o conjunto de soluções de redes sem fios privadas 4.9G/LTE e 5G da empresa finlandesa.

Com as novas soluções da Nokia 5G Standalone (SA), os clientes empresariais têm agora a possibilidade de implementar a Nokia Digital Automation Cloud, um sistema plug-and-play compacto com facilitadores de automação. As empresas podem ainda personalizar a sua rede de acordo com as suas necessidades, através do serviço Nokia Modular Private Wireless.

De acordo com o comunicado oficial de Raghav Sahgal, presidente da Nokia Enterprise:

Todos já ouvimos falar do impulso 5G, com uma infinidade de aplicações e benefícios para os consumidores, além de benefícios ilimitados para a economia global. O impulso para o mundo industrial, no entanto, é muito mais profundo e disruptivo. Tomemos, por exemplo, o ambiente atual, onde as redes de componentes resilientes e operações ágeis mantiveram a economia mundial em movimento. O mundo industrial está, portanto, num momento crucial da história, com indústrias de ativos pesados, governos e negócios empresariais a acelerar a sua jornada de transformação digital – todos alimentados por redes e serviços 5G. Em outras palavras, a Indústria 4.0 está a acelerar atualmente com a próxima fase da inovação 5G e tendo pela frente oportunidades ilimitadas.

Nokia já iniciou a fase de testes desde o início do ano

A Nokia afirma que ao longo do desenvolvimento destas soluções 5G, a empresa tem realizado testes com clientes e parceiros de operadoras móveis, desde o primeiro trimestre de 2020.

Sahgal acrescentou ainda que:

Trazemos o melhor dos dois mundos. Estamos a oferecer aos clientes a opção de começar com 4.9G / LTE, que pode abranger 85% dos casos de uso existentes, e depois evoluir para 5G à medida que o ecossistema amadurece. Como alternativa, os clientes podem ir diretamente para o 5G. A maioria dos nossos clientes já está a avançar para alcançar um desempenho confiável, consistente e previsível.

A marca finlandesa conta já com mais de 180 clientes empresariais com redes wireless privadas em todo o mundo. De todos, mais de 30 já utilizam a tecnologia 5G, como por exemplo a Deutsche Bahn, a Lufthansa Technik e a Toyota Production Engineering.