Cada vez mais dependemos dos smartphones para navegar na Internet. Estes estão sempre connosco e por isso são a ferramenta mais simples de usar para qualquer pesquisa no Google ou para aceder a qualquer site.

Estamos, naturalmente, dependentes das velocidades da rede para aceder a esses conteúdos. A Google quer agora tornar o Chrome no Android ainda mais rápido e já começou a tratar das alterações necessárias. É um processo aparentemente simples mas que fará toda a diferença.

Chrome ainda mais rápido na Internet

Quem usa o browser da Google no Chrome sabe que este tende a recarregar todas as páginas que são visitadas, mesmo que estas tenham já sido visitadas antes, independente de quando isso tenha acontecido. É, aparentemente, uma perda de tempo, uma vez que estas podem não ter mudado.

Assim, a próxima novidade do Chrome será exatamente isso. Vai ser guardada uma cópia da página visitada antes por este browser. Assim, ao recuar ou avançar no histórico de navegações, tudo acontecerá mais rápido e até sem consumo de dados.

Google quer melhorar o seu browser

Esta novidade chama-se Back-Forward Cache e já existe noutros browsers há algum tempo. A Google acaba de a anunciar, ainda que esteja para já apenas em testes na versão Canary deste browser, no Android. Em breve será alargado a outras versões e até chegar ao desktop.

Com esta alteração a Google vai voltar a melhorar o Chrome no Android e depois no PC. Vai ser uma simples alteração neste browser, mas que na verdade vai poupar aos utilizadores muito tempo e acelerar a navegação na Internet.

Já pode testar a novidade no Android

Quem quiser testar esta novidade do browser da Google já o pode fazer. Só precisa de ter instalada a versão Canary no Android e depois aceder ao normal endereço chrome://flags, usado para ativar flags de testes neste browser da Google.

Ai dentro, devem procurar a flag Back-forward cache e passar o seu valor para Enable. Será pedido que o browser seja reiniciado após esta alteração. Se quiserem testar a mudança, podem aceder a este endereço e realizar os testes presentes no final.