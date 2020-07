Finalmente a ASUS apresentou o smartphone gaming ROG Phone III

A ASUS cumpriu o prometido e apresentou a terceira geração do seu smartphone gaming ROG Phone III. Finalmente é conhecido este que era um dos telefones deste segmento mais aguardados pelos gamers.

O smartphone traz até 16 GB de memória RAM, vem com o recém lançado processador Qualcomm Snapdragon 865 Plus e uma poderosa bateria de 6.000 mAh.

Chegou o ASUS ROG Phone III

Foi esta quarta-feira que a ASUS presenteou os fãs com o anúncio do novo smartphone gaming ROG Phone III. O equipamento vem apetrechado com várias especificações e funcionalidades que vão assim cativar os gamers mais exigentes.

Comparativamente ao ASUS ROG Phone II, este telefone da nova geração não sofreu grandes mudanças no que respeita ao design, mantendo o logo luminoso da ROG (Republic Of Gamers) na parte traseira.

Enquanto o modelo anterior trazia duas câmaras, este nova aposta da ASUS vem com um conjunto de três câmaras fotográficas principais.

Já quanto às especificações técnicas, o ROG Phone III tem diversas melhorias face ao seu antecessor.

Conta com um ecrã de 6,59 polegadas, com resolução Full HD+ e uma taxa de atualização que passou dos 120 para os 144 Hz, prometendo uma maior fluidez nos jogos e na navegação. Estas características garantem então um menor tempo de resposta aos toques no ecrã, com uma latência de 25 milissegundos.

O ASUS ROG Phone III traz o potente e recém-lançado processador Snapdragon 865 Plus octa-core da Qualcomm com capacidade até 3.1 GHz. A memória RAM LPDDR5 pode ir até aos 16 GB e o armazenamento interno flash UFS 3.1 conta com 512 GB.

Quanto ao GPU o smartphone traz o Adreno 650 também da Qualcomm e, de acordo com a marca, o processador vai oferecer até 10% mais de desempenho gráfico. Para além disso, conta com um aumento de 10% na frequência de processamento da CPU.

Um teste da Geekbench mostrou que o ROG Phone III ficou à frente do OnePlus 8 e do Samsung Galaxy S20 Ultra.

Esqueça as mãos quentes de tanto jogar

A ASUS implementou ainda um sistema de refrigeração a vapor para evitar que o jogador queime a mão durante as intensas horas de jogo. O smartphone vem com uma ventoinha Aeroactive Cooler da nova geração que reduz a temperatura do telefone em até 4ºC e pode ainda ser usada como suporte de mesa, incluindo também uma entrada de auscultador.

Traz uma nova atualização do sistema “X Mode” que otimiza a utilização do CPU e GPU e garante ainda uma maior sensibilidade no controlo e ligação de rede para sessões de jogos.

As opções de controlo trazem o recurso AirTrigger 3 com sensores nas extremidades do ROG Phone III que, por conseguinte, permitem simular botões L1, L2, R1 e R2 das consolas. O sistema é ainda capaz de detetar gestos e pode ser usado juntamente com o acelerómetro.

Quanto as aspetos da rede, a nova aposta da ASUS traz a tecnologia HyperFusion que alterna entre a ligação Wi-Fi e 4G/5G consoante a qualidade do sinal e a velocidade da transmissão dos dados.

Uma poderosa bateria

O novo ROG Phone vem com uma poderosa bateria de 6.000 mAh que, segundo a ASUS, oferece uma autonomia de mais de 9h em modo jogo com títulos como PUBG, Asphalt 8 ou Call of Duty Mobile. Traz ainda um carregador rápido de 30 W.

Ao nível de áudio o smartphone vem equipado com colunas duplas na parte frontal e quatro microfones. Para além das chamadas, os microfones podem também, por exemplo, ser usados para combinar estratégias de jogo com outros gamers.

Preço

O ASUS ROG Phone está disponível em 3 versões, mas para já ainda não há nenhuma informação quanto à data de lançamento.

Strix Edition (Snapdragon 865) com 8 GB + 256 GB: 799 euros

12 GB + 512 GB: 999 euros

16 GB + 512 GB: 1.099 euros

Os modelos incluem ainda uma assinatura de 3 meses do serviço de streaming de jogos Google Stadia. Juntamente com este anúncio, a marca apresentou ainda um vasto leque de acessórios que pode analisar aqui.

Especificações técnicas:

Ecrã: 6,59 polegadas, AMOLED, com taxa de atualização de 144 hz

6,59 polegadas, AMOLED, com taxa de atualização de 144 hz Processador: Qualcomm Snapdragon 865 Plus (865 na edição Strix)

Qualcomm Snapdragon 865 Plus (865 na edição Strix) RAM: 8, 12 ou 16 GB LPDDR5

8, 12 ou 16 GB LPDDR5 Armazenamento interno: 256 ou 512 GB

256 ou 512 GB Câmara traseira: 64 + 13 + 5 megapixels (principal, grande angular, macro)

64 + 13 + 5 megapixels (principal, grande angular, macro) Câmara frontal: 24 megapixels

24 megapixels Dimensões: 171 x 78 x 9,85 milímetros

171 x 78 x 9,85 milímetros Peso: 240 gramas

240 gramas Bateria: 6.000 mAh, carregamento com fios de 30 W, duas entradas USB-C

6.000 mAh, carregamento com fios de 30 W, duas entradas USB-C Extras: colunas frontais frontais stereo, dual chip, ventoinha AeroActive Cooler 3

colunas frontais frontais stereo, dual chip, ventoinha AeroActive Cooler 3 Sistema Operativo: Android 10, com personalização ROG UI

Pode ver novamente a apresentação do ROG Phone III aqui.