Dyson lança PencilWash, a mopa elétrica mais fina e ultraleve para uma limpeza higiénica

A Dyson apresenta o PencilWash, uma solução para limpeza com água mais leve, mais fina e mais compacta, que introduz um formato revolucionário.

Concebido para uma manobrabilidade sem esforço e uma limpeza húmida higiénica, o novo PencilWash de 38 mm da Dyson promete eliminar resíduos húmidos e manchas com um acabamento de piso de secagem rápida.

Estamos empenhados em tornar as máquinas mais pequenas e leves, melhorando drasticamente o seu desempenho. O PencilWash aplica essa filosofia à limpeza com água: o nosso formato mais fino e ultraleve desliza sem esforço e chega onde outros não conseguem. Através da combinação de hidratação, agitação e extração, proporciona uma limpeza higiénica utilizando apenas água fresca, apoiada pelo nosso sistema sem filtro.

Disse John Churchill, diretor de tecnologia da Dyson, explicando que a nova mopa "combina a simplicidade de uma vassoura com a precisão e potência da engenharia Dyson".

Dyson promete uma mota "altamente fácil de manobrar"

O Dyson PencilWash pesa apenas 2,2 kg e 380 g na mão, sendo "altamente fácil de manobrar", uma vez que se move naturalmente com um simples movimento giratório.

Além disso, inclina-se até 170° para limpar debaixo de móveis baixos e alcançar espaços apertados sem perder desempenho.

Ao contrário das máquinas de limpeza a húmido convencionais, o Dyson PencilWash não possui filtro que retenha sujidade, promova a proliferação de bactérias, emita odores ou seja difícil e desagradável de limpar.

Por sua vez, o seu design sem filtro elimina o risco de acumulação de resíduos, bloqueios ou perda de desempenho, garantindo uma limpeza eficaz e consistente em todas as utilizações.

O novo Dyson PencilWash foi concebido para limpar todos os tipos de sujidade de uma só vez, incluindo resíduos húmidos e manchas.

Para remover rapidamente resíduos húmidos e secos, simultaneamente, possui um rolo de microfibra de alta densidade, com 64.000 filamentos por cm2.

Segundo a Dyson, a água suja e os resíduos são continuamente extraídos do rolo de microfibra a cada rotação.

Combinado com um sistema de hidratação de oito pontos, que fornece um abastecimento consistente de água fresca ao rolo, os utilizadores estão sempre a usar água fresca para limpar os pavimentos.

Desta forma, a Dyson promete que "que a sua próxima limpeza [é] sempre tão higiénica quanto a primeira".

PencilWash oferece modos de hidratação personalizáveis

Com 30 minutos de autonomia para uso prolongado, o Dyson PencilWash oferece dois modos de hidratação para um controlo preciso da humidade do piso.

Seja para lidar com pequenas manchas ou manchas difíceis, os utilizadores podem ajustar o fluxo de água para se adequar a diferentes superfícies e necessidades de limpeza, garantindo resultados otimizados com um acabamento de piso de rápida secagem.

Um depósito de água limpa de 300 ml pode limpar até 100 m2 de piso - aproximadamente o tamanho de um apartamento médio de quatro quartos em Portugal.

Disponibilidade Dyson PencilWash

O Dyson PencilWash estará disponível nas próximas semanas, com o preço de 349 euros.

Para comprar, descobrir mais e experimentar o Dyson PencilWashTM, os interessados podem visitar as Demo zones Dyson ou aceder ao website oficial da marca.

Solução de limpeza para pavimentos Dyson 02 Probiotic

A solução de limpeza para pisos difíceis Dyson 02 Probiotic foi especialmente formulada para ser utilizada com todos os aspiradores Dyson para limpeza a seco e húmida, incluindo o Dyson PencilWash, garantindo um desempenho otimizado e resultados mais duradouros na limpeza de pisos.

Trata-se de uma fórmula não espumosa e não tóxica que atua em profundidade, a nível microscópico, removendo eficazmente a sujidade e a gordura, ao mesmo tempo que é delicada para os pisos e segura para animais de estimação e crianças.