Xiaomi JIMMY JV85 Pro – um dos mais potentes aspiradores sem fios do mundo

Uma das mais populares marcas de aspiradores verticais sem fios é a Dyson. Esta marca prima pela qualidade, mas é claro, o seu preço acaba por ser proibitivo para muitos consumidores. Agora há uma solução Xiaomi JIMMY que se apresenta como uma das mais potentes do mercado e que é bem mais barata que as soluções Dyson.

Conheça o Xiaomi JIMMY JV85 Pro.

Sendo um dos mais potentes aspiradores verticais a bateria do mundo, o Xiaomi JIMMY JV85 Pro vem assim garantir uma limpeza da casa mais profunda. Este aspirador pode comparar-se, por exemplo, com os modelos de topo da Dyson, que custam cerca de 600 €, mas por menos de metade do preço.

Xiaomi JIMMY JV85 Pro, um dos mais potentes e com muitos acessórios

O aspirador tem um poder se sucção de 200 AW e um ciclo de bateria permite uma aspiração de cerca de 70 minutos. O tempo de carregamento é de cerca de 5 horas

Integra uma série de acessórios que fazem dele mais que um aspirador de chão. Inclui várias cabeças com escovas de diferentes tamanhos, tem uma mangueira extensível e também um tubo, que pode ser dobrado a meio para poder limpar debaixo dos moveis com grande facilidade.

Além disso, o aspirador pode ser utilizado sem tubo, para poder limpar sofás, colchões e até os móveis da casa.

O seu ruído é de 82 dB e o tanque do lixo tem uma capacidade de 0,6 litros.

O aspirador Xiaomi JIMMY JV85 Pro está atualmente disponível a um preço promocional de lançamento, por apenas 289€ utilizando o código de desconto SMHJV85Z10. O envio é gratuito e feito a partir da Europa.

Xiaomi JIMMY JV85 Pro.