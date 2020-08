Queria comprar o Xiaomi Mi 10 Ultra? Esqueça… (pelo menos para já)

A Xiaomi, num evento comemorativo dos seus 10 anos, lançou um novo e surpreendente smartphone. O Xiaomi Mi 10 Ultra foi anunciado com câmara periscópio com capacidade para fazer zoom até 120 vezes. Além disso, trata-se do primeiro smartphone com a tecnologia Quick Charge 5 da Qualcomm, que permite carregar a bateria a mais de 100W.

Mas se estava à espera de poder adquirir este modelo em breve, esqueça…

Xiaomi não tem planos de lançar o Mi 10 Ultra para o mercado internacional

O Xiaomi Mi 10 Ultra, também denominado de Mi 10 Extreme Commemorative Edition, foi lançado há poucos dias apresentando-se como um modelo comemorativo dos 10 anos da marca. Com ele, foi também dado a conhecer o Redmi K30 Ultra, um modelo de gama média/alta.

A sua apresentação ocorreu de forma global, através das redes sociais da marca, as pessoas escolhidas para modelo nas fotografias de campanha e exemplos fotográficos, também são claramente ocidentais. No entanto, existem indicações que dão como certo que nenhum dos smartphones apresentados será lançado fora da China.

Tal indicação foi deixada por um representante da empresa ao site Android Authority:

Nem o Mi 10 Ultra, nem o Redmi K30 Ultra, serão lançados fora da China continental.

Além disso, foi ainda avançado que a marca também não tem planos para os renomear ou lançar sob outra marca, para poder chegar a outros mercados, como já aconteceu com vários modelos anteriores.

É evidente que estas tecnologias que equipam principalmente o Mi 10 Ultra irão chegar sob a forma de um novo smartphone, possivelmente com a nova geração Mi.

Sobre o Xiaomi Mi 10 Ultra

O Xiaomi Mi 10 Ultra vem equipado com o processador Snapdragon 865 e está disponível nas versãos de 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB. Tem ecrã AMOLED de 6,67″ com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 120Hz.

A sua bateria de 4500 mAh e carrega a 120W. Assim, em 5 minutos, vai dos 0 aos 41%, e em apenas 23 minutos, é capaz de ficar carregada na totalidade, segundo indicação da marca. Além disso, sem fios, será capaz de carregar a 50W. Com esta tecnologia, em 40 minutos, carrega na totalidade.

Depois desta apresentação, a Qualcomm veio a público dar a conhecer que este é o primeiro smartphone com tecnologia Quick Charge 5, capaz de carregar a mais de 100W.

Além do carregamento, a fotografia traz novidades. O Xiaomi Mi 10 Ultra, inclui quatro câmaras na traseira. A grande angular é de 48 MP e tem OIS e EIS. A ultra grande angular é de 20 MP e é indicada para fotos macro. Depois a câmara para retratos é de 12 MP. Por fim, o grande destaque vai para a câmara que permite fazer Zoom até 120 vezes.

