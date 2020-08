Xiaomi Viomi V2 Pro – o ajudante das limpezas que precisa de ter em casa

Ter um robô aspirador em casa é cada vez mais acessível. As tarefas domésticas podem ser assim agilizadas colocando de parte o tempo gasto a aspirar e até a passar a esfregona no final. Para quem tem animais ou crianças pequenas, para as mulheres que têm sempre o cabelo a cair, torna-se ainda mais importante ter um destes ajudantes.

Assim, hoje deixamos-lhe uma sugestão bastante interessante. Conheça o Xiaomi Viomi V2 Pro.

O que precisa num robô aspirador

Apesar do mercado de robôs aspiradores ter uma grande oferta para os mais variados preços, a verdade é que existem produtos com preços sobrevalorizados, face aos resultados que apresentam e às características que oferecem.

Numa faixa de preços entre os 300 e os 500 €, já é possível encontrar soluções com uma qualidade de aspiração boa, com capacidade de mapeamento e controlo total via aplicações móveis e até com mopa, para uma limpeza com água, ao mesmo tempo que aspira.

Modelos de marcas demasiado populares tendem a ter preços o dobro destes e nem mapeamento fazem. No entanto, existem funcionalidades extra, como mapeamento por pisos, que poderão elevar um pouco o preço.

Xiaomi Viomi V2 Pro

O Xiaomi Viomi V2 Pro apresenta-se como uma solução bastante completa que permite, desde logo fazer o mapeamento completo das áreas da casa, podendo assim, direcioná-lo através da app para a divisão que pretende aspirar ou para uma área específica. Além disso, é possível criar paredes virtuais que impedem quem o aspirador aceda a locais que não estão arrumados ou que simplesmente não necessitem de limpeza.

Para aspirar conta com uma escova rotativa central que permite apanhar o lixo com mais eficácia. Além disso, tem uma pequena vassoura giratória, para chegar aos cantos da casa. A aspiração é feita com um poder de sucção máximo de 2100Pa.

Permite também fazer a tal limpeza com água, integrando um pequeno tanque que liberta a água em três níveis, dependendo nas necessidades do utilizador. A este tanque é acoplado um pano para ajudar na limpeza.

O Xiaomi Viomi V2 Pro inclui uma base de carregamento, para a qual se desloca quando termina a limpeza ou para carregar durante o processo de limpeza.

O aspirador inteligente Xiaomi Viomi V2 Pro está diposnível por cerca de 300€, utilizando o código de desconto HYTVVR. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa.

