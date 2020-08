STAYAWAY COVID: Veja como é a app de rastreio à COVID-19

Como já referimos, o lançamento da app portuguesa de “tracing COVID-19” deverá estar iminente. O decreto-lei já foi publicado e, de acordo com o que o Pplware sabe, estará tudo pronto incluindo a validação da Apple.

Conheça a app portuguesa que ajudará a fazer um rápido levantamento das cadeias de contágio. Vamos conhecer a app STAYAWAY COVID.

A versão de testes para Android já está disponível há algum tempo, mas hoje chegou a versão para testes para dispositivos Apple. Esta versão só está disponível para quem está inscrita no programa de testes e nesse sentido o Pplware revela como é a instalação da app e como é a sua interface.

De referir que para executar esta app têm de ter a app Apple Test Flight e também um código de ativação.

Como é a app portuguesa para a COVID-19?

Depois de obter a app e após a executar, receberá uns ecrãs com as principais informações sobre o funcionamento da mesma. No ecrã final deve indicar que leu as informações e que consente o tratamento de dados, devendo depois ativar as notificações e registo de exposição à COVID-19.

Depois de instalar basicamente o utilizador não tem de fazer mais nada. A app estará a fazer o “seu trabalho”. Se o estado foi verde, significa que não foram registados quaisquer contactos de proximidade com elevado risco de contágio.

No caso de ir a um serviço de saúde, realizar um teste à COVID-19 e testar positivo, o utilizador terá a possibilidade de, ANONIMAMENTE, alertar outros que estiveram com um contacto que testou positivo. Em todo o processo não há qualquer tipo de informações sobre quem testou positivo nem com que contacto esteve. Toda a plataforma assenta apenas em números aleatórios e são esse que são comparados.

Quando alguém testa positivo, o médico dará uma chave que o utilizador poderá introduzir na sua app. Quem decide se insere ou não o código será o utilizador final, ou seja, a pessoa que se encontra infetada. O código é válido por 24 horas.

A app disponibiliza ainda vários tipos de informação sobre como os utilizadores se podem proteger e sobre o funcionamento da app.

Por agora a app apenas está disponível para utilizadores que integram o programa de testes. Do que o Pplware testou, a app está bastante simples que é o que se pretende. Na prático o utilizador apenas tem de ativar as notificações e registo de exposição à COVID-19, mas isso é feito carregando apenas no botão.

