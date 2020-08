AeroAdmin torna possível o acesso remoto ao PC sem instalação nem configurações

Existem dezenas de soluções de acesso remoto ao computador através da Internet, seja de forma individual ou em rede, contudo, ao nível da qualidade, facilidade de uso e ferramentas embutidas, nem sempre é fácil escolher a melhor opção. O AeroAdmin é um software inovador, bem programado e a pensar no utilizador tanto doméstico como profissional que torna o acesso remoto uma ação simples e ao alcance de todos.

Hoje vamos então dar a conhecer mais uma ótima opção para acesso remoto ao PC. Segundo a empresa, a versão gratuita deste software promete revolucionar o mercado.

AeroAdmin, o que é?

Em poucas palavras, podemos definir o AeroAdmin como um programa de acesso remoto que funciona na base do princípio “tudo em um”.

Mas, afinal que conceito é esse? A ideia é simples, pois passa por permitir realizar a gestão de um computador através da Internet incluindo o acesso não controlado, as sessões paralelas, transferência dos ficheiros e a possibilidade de se conectar ao número ilimitado dos computadores remotos.

Assim, o AeroAdmin, graças à sua versatilidade e facilidade com que qualquer utilizador se consegue adaptar, tem vindo a ganhar terreno no mercado dos softwares de controlo remoto.

Principais características

Sem instalação e configuração: Acima de tudo, o AeroAdmin é uma aplicação única para o administrador e cliente. Para se conectar, é suficiente descarregar o ficheiro do programa e corrê-lo no computador local e remoto.

Conecta os computadores em diferentes redes locais, por NAT: Ainda assim, não importa se o computador remoto fica na nossa rede local ou não. O AeroAdmin ultrapassa todos os routers -NAT existentes. Basta uma conexão à Internet. Além disso, o AeroAdmin suporta a conexão por endereço – IP direto. Não é preciso conectar-se à Internet.

Acesso não controlado aos PCs remotos e servidores: Administre os servidores e PC sem presença da pessoa do lado remoto. Podemos conectar-nos ao computador remoto sem confirmação manual. Podemos ainda mudar de utilizador, sair da sessão atual, reiniciar o computador remoto em regime normal e seguro.

Codificação AES + RSA: Todos os dados transferidos durante a sessão de acesso remoto são encriptados por algoritmo híbrido AES + RSA. Estes padrões criptográficos são amplamente utilizados na projeção dos sistemas de segurança dos dados e criptografia, bem como nos sistemas da assinatura digital.

Onde e como usar o AeroAdmin

De facto, existem múltiplos tipos úteis de aplicação para o software. Destacamos as mais importantes:

Suporte Técnico Remoto

O AeroAdmin foi pensado especialmente para oferecer assistência rápida a um computador. Importante, não é preciso instalar ou configurar o software, pois a sua interface é simples e a conexão é rápida.

Administração Remota de Sistemas

A AeroAdmin permite configurar o acesso não controlado ao computador. Assim, o utilizador terá sempre a possibilidade de se conectar ao computador ou servidor sem a presença da pessoa do lado remoto.

O AeroAdmin ajudará a implantar, rapidamente, a aplicação na rede empresarial, em vários computadores.

Escritório Remoto

Nos dias de hoje, a função de escritório remoto é fundamental. Neste caso, podemos rapidamente organizar as condições de trabalho remoto para os funcionários de uma empresa. Então, os funcionários podem ligar-se ao PC do escritório de qualquer parte do mundo, graças às determinadas configurações do sistema operativo, enquanto o AeroAdmin protege os dados corporativos para eventuais fugas.

Por outro lado, também é possível ligar-se aos computadores dos funcionários para transmitir a imagem do ambiente de trabalho remoto ao computador no escritório (presença virtual).

Monitorização e controlo remoto

Com efeito, através de sessões paralelas, é possível reunir as imagens dos ambientes de trabalho dos computadores remotos diferentes em apenas único ambiente de trabalho. No caso da monitorização, o AeroAdmin pode ser utilizado para ativar a webcam remota e receber a sua imagem. Podemos usar esta ferramenta para controlar o que fazem as nossas crianças ao computador, através da função de controlo parental.

Reuniões online, webinars e ensino à distância

Enquanto software completo, o AeroAdmin permite-nos um acesso remoto para:

realizar conexões paralelas,

organizar conferências virtuais, os atuais webinars, com os parceiros.

Para tal, basta enviar o link para o AeroAdmin.exe e indicar o ID do PC de demonstração e respetiva palavra passe.

Em contrapartida, os parceiros não precisam de se registar nem de instalar o software.

Restrição de acesso ao Computador

A saber, com ajuda das configurações do AeroAdmin e do sistema operativo, é possível restringir o acesso ao computador de maneira que o utilizador possa trabalhar tanto tempo quanto quiser com o software e dados do computador, mas não tenha a possibilidade de os copiar ou, no pior dos casos, de os roubar.

Em síntese, é possível desativar a possibilidade de sincronização da área de transferência entre o computador local e o remoto, entre outros tipos de limitações que podemos aplicar.

Prós e contras

Prós

Software leve e sem instalação

Trabalha mesmo atrás de um router com NAT

Encriptação AES+RSA

Interface intuitiva e acessível a todos os utilizadores

Permite reiniciar e entrar em Modo de Segurança

Suporta Multi-ecrãs

Acesso sem necessidade de ter o utilizador físico do lado remoto

Partilha de ficheiros

Possibilidade de usar marca própria no software (versão corporativa)

Contras

Sem som no computador remoto

Sem possibilidade de impressão remotamente

Sem app interna de chat

Nota Final

Inegavelmente, existem sempre prós e contras, mas o AeroAdmin foi capaz de surpreender, face à oferta existente no mercado. Como exemplo é o modo gratuito que permite tirar partido dele quer para uso pessoal, quer para comercial. Aliás, esta é uma das principais características que podemos salientar à cabeça, já que essa foi uma das grandes discussões de apresentação de outro software do género.

Face ao uso do software, acreditamos que vai ser particularmente útil para os Helpdesks informáticos, graças a funções como o endereço de contactos e às características de ligação rápida. Contudo, as mensagens SOS permitem aos gestores de TI apresentar rapidamente ajuda.

Além do mais, o AeroAdmin inclui ainda uma série de características menos mediáticas, mas que não deixam de ser úteis. Por exemplo, é possível sincronizar a Área de Transferência entre computadores ligados para uma simples transferência de ficheiros ou, por outro lado, também pode tirar fotografias de ecrã em qualquer altura, embora a gravação de sessão completa não seja uma opção.

Por último, e não menos importante, o software permite reiniciar remotamente um computador, o que se torna importante quando atualizamos software ou sistemas operativos a partir de um local diferente.