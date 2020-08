USB 4.0: Transferências de dados até 40Gbps? Incrível…

No mundo da tecnologia/comunicações é normal existir uma constante evolução. Se olharmos para um passado recente, percebemos bem esta evolução e, ao nível dos protocolos de comunicação, isso traduz-se normalmente em velocidade

De acordo com uma revelação no twitter, o USB 4.0 permitirá transferências de dados até 40Gbps! Simplesmente fantástico.

Foi em finais de 2019 que se começou a falar do USB 4.0. Nesse altura no USB Implementers Forum foi apenas revelado que as especificações técnicas do USB 4 foram definidas e terminadas. Durante este período pouco ou nada se falou sobre o standard USB 4.0, mas há revelações recentes e interessantes.

Velocidade do USB 4.0 é 80x superior à do USB 2.0

Segundo uma revelação no twitter, a versão 4 do USB chegará a velocidade de transmissão na ordem dos 40 Gbps. A confirmar-se, este novo standard equipara-se às velocidades do Thunderbolt 3 e duplica as do USB 3.2

De acordo com um documento, não é referida a compatibilidade com versões anteriores, como é o caso do USB 2.0 e USB 1.1. Nesta terça-feira a Intel terá mesmo enviado a documentação necessária para permitir o suporte do standard USB 4.0 no Kernel do sistema operativo Linux.

Isto pode significar que, o lançamento desta nova versão do USB poderá estar para muito breve. De relembrar que o protocolo USB (Universal Serial Bus) foi criado em 1996 e nessa altura a largura de banda era de apenas 12Mbps. Em 2000, com o USB 2.0, o protocolo já oferecia uma largura de banda de 480Mbps.