Apple: iPhone 12 será anunciado na segunda semana de outubro

Este ano, ao contrário do que é habitual, o smartphone da Apple não chegará em setembro. A Apple já garantiu que o evento dedicado ao iPhone 12 teria que ser adiado por poucas semanas, confirmando muitos dos rumores que se vinham adensando.

Agora, são avançadas datas para o evento e para o início das vendas dos novos iPhones, bem como para outros produtos Apple.

O lançamento oficial dos novos smartphones da Apple é aguardado com grande entusiasmo pela comunidade fã de tecnologia. Por causa do coronavírus e todas as consequências que esta pandemia que vivemos trouxe, o evento habitual de setembro, será adiado umas semanas.

Ainda sem um dia fixo, Jon Prosser, que em março acerto com a data de lançamento do iPhone SE, veio agora falar sobre as datas de lançamento dos iPhone 12 e 12 Pro. Além disso, revela que o iPad e o Apple Watch serão lançados antes do evento dos iPhones.

iPhone 12 chega na segunda semana de outubro

Segundo se pode ver pelo tweet do analista, em setembro, através de comunicado de impressa, a Apple irá lançar os Apple Watch e iPad. Este lançamento irá ocorrer na semana que se inicia a partir do dia 7 de setembro.

Já os iPhone 12 e 12 Pro serão apresentados num evento que irá decorrer na segunda semana de outubro, que começa no dia 12. Será também nessa semana que o iPhone 12 ficará disponível para pré-venda, começando a ser distribuído na semana seguinte.

Já o modelo 12 Pro terá as suas vendas iniciadas em novembro, mas ainda sem previsão de data.