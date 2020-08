Watch Fit: Já se conhece tudo sobre o próximo smartwatch da Huawei

O mercado dos smartwatches tem estado ao rubro, com muitas novidades a surgirem nos últimos tempos nesta área. Com cada vez mais marcas a apostar nestes dispositivos, as ofertas estão cada vez mais interessantes.

Sabe-se que a Huawei estará a preparar novidades na área dos smartwatches para breve, com algumas propostas a estarem a ser certificadas. Agora, e de forma não oficial, surgiram informações sobre o Watch Fit, um possível novo smartwatch da Huawei.

Há um novo smartwatch a chegar ao mercado

Ainda não se sabe ao certo quantas propostas está a Huawei a preparar para apresentar em breve. Sabe-se que para além dos smartphones há pelo menos um novo smartwatch a ser preparado, ainda com muitas dúvidas sobre o que vai apresentar.

De forma surpreendente, e fruto de mais uma fuga de informação, surgiram agora imagens e as especificações sobre o Watch Fit, um novo smartwatch da Huawei. Na verdade, este ainda não tinha sido falado e estava longe do que se esperava que fosse surgir.

Próxima proposta da Huawei foi revelada

Foi o utilizador Sudhanshu que revelou no Twitter praticamente tudo o que há para conhecer sobre o novo Watch Fit da Huawei. Este não será um smartwatch de topo e aparentemente segue uma nova linha de design, pouco habitual na marca e até no mercado.

O seu ecrã é retangular, não tendo a normal forma redonda, conhecida dos restantes Huawei, ou quadrada, já normal no mercado. Outro ponto de destaque serão as cores a que será proposto. Contamos assim com versões em verde, preto, laranja e rosa.

Watch Fit tem design fora do normal

Ainda no ecrã, este será AMOLED com 1,64 polegadas (4,17 cm) e terá uma resolução de 456×280 pixels. Oferece proteção contra água até 5ATM, sensores de batimento cardíaco, acelerómetro, luz ambiente, GPS e barómetro. A bateria permitirá que seja usado até 10 dias.

Um dos pontos mais interessantes será o seu preço, com um valor de 119 euros a ser especulado para o mercado europeu. Ainda sem uma data prevista de chegada, espera-se que seja apresentado no mesmo evento onde o Mate 40 será revelado.