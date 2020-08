Google Maps volta a apostar em força no iOS e no ecossistema da Apple

Mesmo tendo o seu sistema operativo móvel próprio, o Android, a Google não deixa de apostar no iOS e em todo o ecossistema da Apple. Tem as suas apps adaptadas a estas propostas e a tudo o que os utilizadores do iPhone necessitam para o seu dia a dia.

Assim, é normal vermos apps como o Gmail ou o Chrome a estarem aqui presentes, mesmo não sendo as definidas. Agora, a aposta parece ter sido feita no Google Maps, que tem algumas novidades importantes para o iOS e todo o ecossistema Apple que o gravita.

O Google Maps já teve em tempos um papel fulcral no iOS. Era esta a app de mapas eleita pela Apple para navegação, estando disponível para todos, de forma nativa e completamente integrada. Com a chegada do Apple Maps este cenário mudou e tem sido alterado com o tempo.

O CarPlay da Apple recebeu novidades

A Google não retirou a sua app do iOS e do iPhone, mas limitou-a a esta oferta. Agora, e do que revelou de forma oficial, há novidade muito importantes. A primeira delas está na integração do Maps com o CarPlay, onde pode explorar ainda mais do que é oferecido.

A reformulação da interface permite que seja mais útil e dá agora acesso a mais informação. Podem controlar a música ou ler mensagens, sem sair da interface de navegação, tudo de forma intuitiva e sem exigir demais ao condutor.

O Watch também é uma aposta do Google Maps

Outra novidade do Google Maps chega agora também ao Apple Watch. Este é na verdade um retorno a este dispositivo, depois de em 2017 ter sido retirada. A nova versão quer dar ao utilizador a mesma experiência que existe já no Wear OS, com a navegação no relógio.

Assim, e para os destinos habituais (casa ou trabalho) esta pode ser lançada diretamente do Apple Watch. Todo os restantes devem ser lançados diretamente do iPhone e depois transferidos para o relógio. As indicações são apenas as direções a tomar e os tempos estimados para a chegada.

Esta é mais uma aposta de peso da Google dentro do ecossistema Apple. Assim a oferta para os utilizadores destas plataformas fica alargada, com toda a oferta que muitos se habituaram a usar, com toda a qualidade reconhecida.