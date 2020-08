Huawei prepara muitas novidades, mas a EMUI 11 só deverá chegar com Mate 40 Pro

O Huwei Mate 40 está a ser preparado pela Huawei para um evento especial a decorrer, provavelmente no início de setembro. Este modelo deverá ser acompanhado de outras versões, nomeadamente, uma versão Pro, mas também haverá espaço para outros produtos, nomeadamente para a nova versão da EMUI 11.

O que estará a Huawei então a preparar?

As novidades relativas ao Huawei Mate 40 começam a brotar pela Internet fora. Recentemente, várias especificações deste modelo foram reveladas, mostrando, por exemplo, que o modelo virá equipado com um ainda não anunciado SoC, o HiSilicon Kirin 9000. Terá opções de memória RAM de 8 GB e de 12 GB, e de armazenamento interno 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Outras informações poderão ser lidas no artigo seguinte:

Além destas informações relatadas, há, claro, a certeza de que será lançada uma versão Pro do Mate 40. Aliás, este já surgiu noutras fugas de informação com o nome de código Noah, nomeadamente numa recente partilha de Evan Blass.

Nesta partilha, é referido que o modelo Mate 40 Pro será lançado com uma versão da EMUI diferente do modelo base. Portanto, o Mate 40 Pro será lançado com EMUI 11, quanto a outro modelo, com uma EMUI 10.x.

Outros gadgets Huawei a serem preparados

Não se sabe se todos eles serão apresentados no mesmo evento dos Mate, ou se chegarão numa altura posterior. No entanto, numa publicação também feita pelo mesmo leaker, foi apresentada uma lista de vários gadgets e respetivos nomes de código, em que a Huawei estará a trabalhar.

Teton – Mate X2

Jessica/Barbie – next-gen Nova

Franklin – Y9a

Mermaid – FreeBuds Pro

Stia – Watch Fit

Os três primeiros modelos referem-se a smartphones, sendo o Mate X2 relativo ao sucessor do smartphone dobrável da marca. Alguns rumores dão conta que a dobradiça deste novo Mate X2 será próxima daquilo que a Samsung apresentou com o seu Galaxy Z Fold 2.

Nas duas últimas referências, fica-se assim a saber que haverá novos FreeBuds e também um novo relógio inteligente, dedicado ao desporto.