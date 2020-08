É sabido por todos que o WhatsApp está a preparar uma novidade que todos esperam há muito tempo. Falamos naturalmente da utilização deste serviço em múltiplos dispositivos, abrindo assim caminho a uma utilização mais alargada.

Isto obriga a algumas alterações importantes, muito para além de abrir o acesso a estas contas nas diferentes plataformas. Isso está agora a ser visto, numa novidade que foi descoberta. O WhatsApp vai finalmente conseguir sincronizar-se em todas as plataformas onde está.

Em breve outra novidade no WhatsApp

Depois do dark mode, uma das mais pedidas funcionalidades do WhatsApp é a utilização da mesma conta em vários dispositivos e plataformas. Desta forma fica simples ao utilizador transitar entre telefones ou tablets principalmente sem ter de reconfigurar a conta.

Sabe-se que está já a ser preparado e em testes, mas uma novidade foi agora vista no WhatsApp. Falamos da capacidade de sincronizar dados entre estes dispositivos. Assim, as conversas vão estar sempre atualizadas e presentes em todas as plataformas.

Possível sincronizar em todas as plataformas

Este código sabe-se que está já a ser preparado, estando em testes internos no WhatsApp. Quem descobriu esta novidade foi o site WABetaInfo, que testou esta sincronização na versão para desktop. Sabe-se também que funcionará com as versões para dispositivos móveis.

Ao mesmo tempo, e fruto destes trabalhos, a chegada da utilização em vários dispositivos está também mais perto de chegar. Há novidades na interface do WhatsApp que mostram isso mesmo. Temos mudanças na adição de novos dispositivos, que mostram isso mesmo.

Mais simples de usar em todos os dispositivos

Há também novas mensagens que vão ser apresentadas, em especial quando novos dispositivos forem adicionados. Em especial, as chaves de cifra de mensagens vão ser mudadas e isso vai ser mostrado a todos os que estiverem numa conversa com o utilizador.

Há ainda que esperar que o WhatsApp termine os testes com esta nova funcionalidade. Quando estiver maduro passará para as versões de testes e será aberto a todos os que as testam e reportam os problemas e as falhas. Espera-se que o limite sejam 4 dispositivos, algo que será suficiente para criar uma app e um serviço ainda melhor.