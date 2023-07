Sensitive Industry: Bosch, Universidade do Porto e INL assinam contrato

A Bosch, a Universidade do Porto (U.Porto) e o International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) acabam de assinar um novo projeto de inovação – Sensitive Industry – na área da indústria 4.0 e AIoT, num investimento de cerca de 10 milhões de euros suportado por fundos nacionais com o apoio do COMPETE 2020, a aplicar até 2025.

Sensitive Industry: o projeto que irá integrar cerca de 70 profissionais qualificados

O Sensitive Industry irá integrar cerca de 70 profissionais altamente qualificados, entre engenheiros e investigadores, que irão contribuir para a criação de conhecimento crítico e para o desenvolvimento de soluções inovadoras a partir de Portugal com elevado impacto.

Esta parceria é mais um exemplo da aposta da Bosch nas relações de parceria com a academia e o INL, como forma de contribuir para a inovação e competitividade do país. Esperamos que daqui resultem tecnologias com impacto na indústria tanto ao nível de eficiência como custo e qualidade de produção, fazendo uso dos nossos produtos, nomeadamente câmaras e vídeo

António Pereira, administrador da Bosch em Ovar

Para a Bosch, o futuro das fábricas passa pela conectividade e pela Inteligência Artificial.

Queremos dar resposta à necessidade de uma produção cada vez mais inteligente, com soluções conectadas que garantem transparência e flexibilidade na produção, além de operações mais fiáveis, contribuindo assim para melhorar a eficiência, a qualidade e o custo da produção através da tomada de decisão baseada em dados e com recurso às tecnologias AIoT

Sérgio Salústio, responsável de I&D da Bosch em Ovar

O projeto Sensitive Industry permitirá encontrar soluções ajustadas às exigências da digitalização da indústria através do desenvolvimento de um sistema com componentes inovadoras que vão permitir recolher e analisar dados de produção e logística com recurso a câmaras e outros dispositivos sensoriais de Inteligência Artificial aplicada à IoT (Internet of Things), possibilitando dessa forma a criação de um digital twin nestas duas áreas da fábrica, que vêm minimizar desperdícios e otimizar recursos.