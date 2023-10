Não é novidade que o Disney+ quer acabar com a partilha de contas dos seus utilizadores. Esse movimento já foi iniciado, mas agora o serviço de streaming veio formalizar e garantir que todos estão sob essas regras. Alterou as suas políticas e acabou de vez com a partilha de contas, uma prática que muitos usavam há vários anos. Há ainda algumas surpresas e são indesejadas.

A restrição à partilha de contas do streaming do Disney+ começou há algum tempo, focando-se por agora ainda só no Canadá. A ideia é mesmo acabar com essa prática, limitando a utilização das contas a uma morada, tal como a Netflix já tem em prática desde o ano passado.

Agora, e para formalizar essa mudança, o Disney+ resolveu mudar as suas políticas de utilização. Além disso, revelou também mais pormenores sobre o seu novo plano baseado em publicidade, que se sabe irá chegar à Europa em 1 de novembro.

Partilha de conta: A menos que o seu Plano de Assinatura, conforme definido abaixo, permita o oposto, não poderá partilhar a sua assinatura fora da sua casa. "Casa" significa o conjunto de dispositivos associados à sua residência pessoal principal, enquanto sejam utilizados por pessoas que aí residam.

Estas regras estão assim já em vigor e são a base para todas as assinaturas deste serviço de streaming. A mudança foi, entretanto, comunicada aos utilizadores, por um e-mail onde era explicada a alteração às regras que estão em utilização.

Além disso, estas novas políticas revelam também algumas das informações sobre o plano de assinatura baseado em publicidade. Em especial as regras sobre o que não poderá ser feito para impedir que os anúncios sejam apresentados ou evitados.

Os Planos de Assinatura podem incluir publicidade. Ao assinar um Plano de Assinatura que inclui publicidade, concorda em ver/receber tal publicidade em qualquer dispositivo que usar para aceder ao Serviço Disney+. Concorda em não usar um bloqueador de publicidade ou tomar medidas para impedir que o conteúdo publicitário seja mostrado se tiver assinado um Plano de Assinatura que inclua publicidade

Fica assim claro que não podem ser usadas ferramentas que eliminem a publicidade ou que a contorne. Apesar de não ser declaro, certamente que o Disney+ poderá tomar medidas contra isso, que podem culminar no bloqueio da conta ou a sua exclusão permanente.

Estas são mudanças que apesar de serem esperadas, muitos ainda consideravam que fossem demorar tempo a serem implementadas. Há a boa notícia de que o plano baseado em publicidade chegará em breve, mas isso não deverá ser suficiente para compensar a partilha de contas, tal como aconteceu com a Netflix.