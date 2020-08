Dica: Quer testar o novo teclado do Windows 10X? Siga estes passos

Há muitas mudanças a chegar ao Windows, muito por culpa do que a Microsoft tem a ser preparado para o Windows 10X. Há uma renovação radical na sua interface e no que oferece aos utilizadores, para melhorar a sua utilização.

As novidades estão ainda a ser desenvolvidas pelos programadores, mas algumas estão já dentro do Windows e prontas a ser avaliadas. Assim, se quiserem, já podem testar o futuro teclado do Windows 10X. Para isso só precisam seguir os passos que apresentamos.

Novidades do Windows 10X já se podem testar

Mantendo a base do seu sistema operativo, a Microsoft criou uma nova versão dedicada aos dispositivos móveis e em especial ao Surface Neo. Este muda de forma muito radical a interface, eliminando blocos que acabam por ser irrelevantes nestes ecrãs.

Uma das novidades está no teclado virtual criado para estes dispositivos, que concentram muito mais do que o esperado. Tenta dar mais ao utilizador, de forma simples e mais completa. Este teclado está já no Windows 10, escondido, mas pronto a ser testado.

Microsoft tornou simples de testar a novidade

Para isso precisam de usar uma ferramenta já conhecida, o ViveTool e que pode ser obtida diretamente do GitHub. Descarreguem a última versão e abram uma janela de PowerShell.

vivetool.exe addconfig 20438551 2

Aqui dentro devem correr o comando que apresentamos acima. Este vai ativar o teclado do Windows 10X, que podem depois usar em testes. Com o resultado positivo do comando, devem apenas reiniciar o Windows, para a alteração ser aplicada.

Utilizador pode mudar de teclado

Depois disto só precisam de chamar o teclado virtual do Windows, onde vão ver já a nova versão. Esta é dedicada ao Windows 10X, sendo muito mais do que um teclado. Encontram a pesquisa de GIFs e de emojis

Todos os que têm um portátil com ecrã tátil podem aproveitar ao máximo este novo teclado do Windows 10X. Todos os outros vão poder ver o que a Microsoft está a preparar para o futuro próximo e para muitos novos dispositivos que vão chegar em breve.