Começou o fim do Windows 10! Chegou a última grande atualização do sistema da Microsoft

Falta pouco para chegar o fim do Windows 10. Em pouco mais de um ano, a 14 de outubro de 2025, a Microsoft terminará o suporte para este sistema. Isso levará a que deixe de lançar atualizações de segurança e do sistema. Esse momento está mais próximo de acontecer, agora que chegou a última grande atualização do sistema da Microsoft, que traz o Copilot.

Ultima grande atualização do Windows 10

A decisão de terminar o suporte do Windows 10 gerou alguma polémica. Este sistema continua a ser o mais utilizado, embora o Windows 11 esteja a crescer. Se tudo continuar, quando este suporte terminar, ainda existirão milhões de computadores com este sistema. Estes vão ficar à mercê de possíveis vírus e hackers que podem aproveitar vulnerabilidades descobertas e não resolvidas.

Apesar de este risco, esta semana a Microsoft deu mais um passo rumo ao fim do Windows 10. Para isso lançou a última atualização obrigatória deste seu sistema. Esta é, portanto, a última atualização com novidades importantes que os utilizadores vão receber.

É claro que muitos utilizadores esperam que a Microsoft se esqueça do Windows 10, pois a atualização lançada esta semana traz uma mudança bastante polémica. Falamos da chegada do Copilot à barra de tarefas deste sistema. Originalmente, a IA do Copilot era exclusiva do Windows 11, mas a Microsoft resolver reverter a decisão e logo retrocedeu e lançou-a também para o Windows 10, sob a forma de um widget.

Microsoft quer alargar o usad do Copilot

Com a última atualização do Windows 10, o Copilot deixa de ser um widget e é uma aplicação completa, que passará a aparecer na barra de tarefas. Esta irá estar junto do botão de pesquisa, no centro. Desta forma, a Microsoft quer encorajar os utilizadores do Windows 10 a começar a utilizar o Copilot e convencê-los a mudar para o Windows 11, que receberá mais funcionalidades de IA no futuro.

Não é claro se isto funcionará, mas é claro é que isto pode tornar-se um incómodo para muitos utilizadores. A mudança significa que o Copilot será integrado no Microsoft 365 e funcionará com aplicações como o Word. Pelo menos, a Microsoft afirma que o Copilot não deverá afetar o desempenho do computador.

Os requisitos técnicos são apenas 4 GB de RAM e um ecrã com uma resolução de 720p. Isto porque o Copilot para Windows 10 não é executado localmente no computador, como os portáteis Copilot+ podem fazer, mas depende exclusivamente da cloud e do acesso à Internet. Como é habitual, esta atualização chega gradualmente a todos os utilizadores do Windows 10.