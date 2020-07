Dica: Quer testar o novo Menu Iniciar do Windows 10? Siga estes passos

A Microsoft tem estado a mudar o Windows 10, em especial no cmapo da imagem. Foca-se muito no Menu Iniciar e já começou aqui trabalhos para o alterar completamente, como tem vindo a prometer aos utilizadores.

Com a mais recente atualização de testes surgiram já as primeiras novidades visíveis no Menu Iniciar. Não estava acessível a todos, mas agora já é possível testar as novidades com uma simples alteração que é simples de fazer.

Conhecer e testar o novo Menu Iniciar

Foi na compilação 20161 do Windows 10 que a Microsoft trouxe a próxima grande novidade do seu sistema operativo. Esta foca-se no Menu Inicar e altera-lhe completamente a parte gráfica e traz novas cores mais integradas com a imagem total do sistema operativo.

Apesar de estar limitado a ainda a alguns utilizadore, é possível testar já este novo Menu Iniciar. Para isso, e porque está em testes no programa Insiders, deve ser instalada a compilação 20161. Esta destina-se a ser testada e pode traer alguma instabilidade.

Limitado por agora ao programa Insiders

Já com esta versão, e se não tiverem de imediato o novo Menu Iniciar, devem usar uma ajuda. Chama-se ViveTool e pode ser obtida diretamente do GitHub. De seguida, devem navegar para a pasta onde o descarregaram e executar o comando: ViVeTool.exe addconfig 23615618 2.

Após o comando correr com sucesso, devem reiniciar o Windows 10. Se preferirem podem abrir o Gestor de Tarefas e simplesmente reiniciar o processo associado ao Explorer. Após esse passo o novo Menu Iniciar vai estar presente.

Um excelente trabalho da Microsoft

As imagens acima mostram como este está agora distinto e com novas cores. Em especial o fundo dos ícones está mais discreto e sem roubar o foco aos restantes elementos. Os próprios ícones estão diferentes e mais agradáveis de usar.

É desta forma simples que quem está no canal Dev do programa Insiders vai poder testar já esta novidade. Quanto aos restantes, precisam de esperar que chegue a próxima grande atualização para terem acesso ao novo Menu Iniciar da Microsoft