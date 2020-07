Fica o alerta! Apple não quer que tape a câmara web e que feche o portátil

Com o aumento da necessidade de privacidade, surgiram de forma alargada as muito conhecidas tampas para as câmaras web. Estas são de plástico e simplesmente tapam este elemento que muitas vezes é usado para espiar.

Muitos utilizadores usam estas tampas aplicadas e sempre a tapar as câmaras, achando que está tudo bem. A Apple entende que não e tem agora um alerta a indicar que não devem fechar as tampas dos portáteis com a cobertura de câmara web aplicadas.

Um alerta da Apple para a sua comunidade

A presença de uma câmara web num portátil pode ser a porta para os utilizadores serem espiados. Isto levou a que passasse a ser quase obrigatória a presença de uma cobertura por cima deste elemento para aumentar a privacidade e proteger os utilizadores.

Para a maioria este seria um elemento que não interferia com o portátil e que deveria ser usado. A Apple veio agora lançar um alerta para a não utilização desta cobertura, por representar um problema e poder danificar um MacBook, em especial o ecrã deste.

Não devem ser usadas tampas nas câmaras web

Nesta recomendação feita pela marca, é revelado que estas tampas podem danificar o ecrã, uma vez que o espaço entre o ecrã e o teclado foi concebido para ser apertado. Tapar a câmara integrada também pode também interferir com o sensor de luz ambiente.

Existem já vários casos documentados de problemas causados por estas peças, com o ecrã a ser quase sempre o afetado. OS utilizadores tiveram de pagar quantias elevadas para substituir este elemento que acabou por se partir.

Os ecrãs são quem mais sobre neste processo

A Apple tem como solução a luz de utilização da câmara. O desenho criado pela marca garante a segurança do utilizador. A luz estará sempre acesa quando a câmara está ativa e não pode ser controlada de forma externa.

Nos casos quem é obrigatória esta utilização é recomendado que seja usada uma com a menor espessura possível. Há ainda a solução de remover a cobertura antes de fechar qualquer MacBook e assim manter o ecrã protegido.