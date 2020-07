Zephyr: o rato gaming com ventoinha para refrescar a mão do jogador

A tecnologia não para de nos surpreender. A marca Mindshunter anunciou recentemente um rato gaming designado Zephyr que traz uma ventoinha incorporada para refrescar a mão do jogador.

Se é um autêntico gamer mas fica com as mãos suadas devido à adrenalina causada durante os jogos, então vai querer ter este novo acessório.

O novo rato gaming Zephyr traz ventoinha incorporada

Atenção gamers, chegou o gadget que faltava para tornar as as vossas intensas sessões de jogo muito mais agradáveis!

A Mindshunter anunciou recentemente um novo rato gaming muito especial. De seu nome Zephyr, este rato traz uma ventoinha incorporada para refrescar assim as mãos dos gamers mais acérrimos. Esta é uma funcionalidade que dará muito jeito naqueles momentos de maior tensão e adrenalina durante os jogos.

Como é possível ver pelas imagens, a mini ventoinha incorporada encontra-se dentro do rato e está protegida por uma ‘carcaça esburacada’ que deixa o ar passar.

A ventoinha traz três velocidades pré-definidas de 4.000 rotações por minuto (RPM), 7.000 RPM e 10.000 RPM.

Desta forma, o jogador deve apenas preocupar-se em utilizar o rato de forma normal e deixar o Zephyr tratar do resto.

Para além disso, o próprio material usado na construção do rato é especial, uma vez que diminui a oleosidade das mãos do jogador. Há ainda uma menor probabilidade de as impressões digitais ficarem marcadas no rato.

Se ao ver as imagens lhe parece que este rato é leve, então tem toda a razão, uma vez que o Zephyr pesa apenas 68 gramas.

Um rato que aguenta até 50 milhões de cliques

Mas não julgue que é um equipamento fraco, pois o rato foi projetado para resistir a uma grande quantidade de cliques. De acordo com a Mindshunter, o Zephyr deve ser capaz de aguentar até cerca de 50 milhões de cliques.

O rato permite movimentos de 400 IPS (inches por segundo) e traz o sensor PixArt 3389 com um controlador com precisão de 16.000 DPI e zero aceleração ou suavização. Traz ainda 6 botões, entre eles os três clássicos, um para DPI e mais dois para o polegar.

O RBG do Zephyr tem 16,8 milhões de cores e pode ser ativado em 3 diferentes níveis de intensidade. Já a iluminação é melhorada com 15 efeitos dinâmicos personalizáveis.

O rato encontra-se numa campanha, e quem fizer já a encomenda vai conseguir o Zephyr por 79 dólares, cerca de 70 euros.

Pode conhecer mais em pormenor este rato gaming aqui.

