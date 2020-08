iPhone 12 poderá ter um processador 40% mais potente do que o do iPhone 11

O iPhone 12 já deve estar na fase final de produção e espera-se que em breve a Apple possa apresentar ao mundo mais um dos seus tão desejados smartphones. Como é natural, o novo iDevice deverá trazer especificações superiores aos modelos anteriores. Há ainda a hipótese de que a marca da maçã esteja a produzir um iPhone 12 com suporte para a rede 5G.

As novidades são conhecidas a conta-gotas e, naturalmente, muitas poderão não corresponder à verdade. Mas uma nova informação divulgada nesta segunda-feira indica que o processador do iPhone 12 será 40% mais potente do que o do iPhone 11.

O próximo iPhone trará integrado a nova geração de processadores da Apple. Falamos do A14 Bionic de 5 nanómetros (nm) que, de acordo com as informações, será o chip mais poderoso e eficiente já feito para um smartphone. Este processador está já na fase final de produção pela TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Processador do iPhone 12 deverá ser 40% mais potente do que o do iPhone 11

Ora, pela evolução natural das coisas, espera-se que o novo iPhone traga melhorias face aos restantes de gama idêntica que já existem no mercado. Falando especificamente nos processadores, estima-se que o A14 Bionic do iPhone 12 seja superior ao A13 Bionic de 7nm que acompanha o iPhone 11. Mas em termos práticos, concretos e objetivos, oficialmente ainda não se sabe quão superior será.

No entanto, um programador da Apple, que também costuma divulgar informações da marca, afirmou numa publicação do Twitter que o processador A14 Bionic será 40% mais rápido em CPU e 50% mais rápido em GPU, comparativamente ao A13 do iPhone 11.

Segundo alguns testes de desempenho feitos ao A14 Bionic, grande parte das melhorias está então relacionada ao processador com frequência máxima de 3 GHz.

Apesar de ainda uma haver confirmação oficial, espera-se que este chip, assim como outras novidades, sejam apresentadas em setembro, tal como a marca já nos habituou.

A13 Bionic ainda é um dos chips mais poderosos da atualidade

Relembramos que o A13 Bionic é, atualmente, um dos chips mais poderosos no mercado para smartphone.

Quando foi lançado, em setembro de 2019, a Apple fez questão de referir que se tratava de um processador 20% mais rápido e até 40% mais económico do que o A12. O A13 Bionic é ainda capaz de executar mais de 1 trilião de processos em simultâneo.