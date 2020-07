Processador do iPhone 12, o A14, será o mais poderoso alguma vez feito para smartphones

A Apple sempre inovou no que toca a agarrar na sua engenharia para criar os seus próprios processadores para o iPhone e iPad. Na verdade, a empresa quer mesmo levar essa engenharia mais longe e na WWDC apresentou mais um salto. Conforme foi mostrado, a empresa criou o Apple Silicon: O novo e super poderoso coração dos Mac. No entanto, às portas da apresentação dos novos iPhone 12, o foco vai para o A14.

De acordo com um novo relatório, o chip A14 de 5nm do iPhone 12 será o processador mais poderoso já feito para um smartphone.

iPhone 12 com processador A14 de 5nm

A próxima geração de iPhones da Apple está perto de ser lançada. Esperamos que a Apple possa lançar o novo iPhone em setembro, como de costume. Aliás, já sabemos algumas coisas sobre eles a partir de rumores e relatórios. Agora, parece que o chipset A14 que será lançado na série iPhone 12 pode muito bem ser o chip de smartphone mais poderoso e eficiente até agora produzido.

Esta informação estará de alguma forma relacionada com dados mencionados durante uma apresentação de resultados da empresa TSMC. De acordo com um relatório, a TSMC confirmou que os chips de 5nm chegarão aos smartphones em breve. A empresa afirmou que contribuirão para a receita da TSMC no outono.

Bater a concorrência em desempenho

Isso indiretamente indica que o iPhone 12 receberá o processador fabricado no processo de 5nm. Obviamente que isto será um grande negócio para a Apple. O mais recente chip para smartphone da Qualcomm o Snapdragon 865+ ultrapassa a barreira dos 3GHz, mas é construído no processo de 7nm – o mesmo que no A13.

Com o processo de 5 nm, a TSMC obtém desempenho 15% mais rápido com um consumo de energia 30% menor em comparação com o processo de 7nm. Isso pode traduzir-se no chip A14 dentro do iPhone 12 mais uma vez a levar o pódio como o processador mais poderoso de um smartphone – algo que a Apple nunca deixa de mencionar durante o seu evento de lançamento.

Se isso for verdade, o iPhone 12 terá muito espaço extra para tecnologias do tipo AR e VR, que são áreas de importância para a Apple. Além disso, também pode significar melhores performances relacionadas à câmara do iPhone 12.

De referir que as informações veiculadas referem igualmente que a TSMC introduzirá o processo de 3nm em 2022.

