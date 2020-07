Deathground, quando o caçador se torna a presa

Começou recentemente uma campanha no site Kickstarter de um jogo que tem potencial para vir a ser bastante empolgantes: Deathground.

O jogo está a cargo da Jaw Drop Games, uma equipa de experientes programadores de jogos que decidiu meter mãos à obra para criar Deathground.

A Jaw Drop Games, nome do grupo de programadores britânicos (experiências passadas em DiRT 5, Total War, LEGO Star Wars, SOMA, Runescape,…) que se juntou para desenvolver Deathground, lançou recentemente no site Kickstarter, uma campanha de recolha de apoios para o desenvolvimento do jogo que é um survival horror.

Deathground é um Survival Horror cooperativo que desafia uma equipa de até 3 jogadores (caçadores) a sobreviverem enquanto são caçados de forma astuta e selvagem por dinossauros controlados pela Inteligência Artificial.

O fluxo do jogo é simples: o jogo indica um ponto de Entrada e um ponto de Extração do mapa, e pelo caminho os jogadores terão de trabalhar em equipa para conseguirem recolher o que lhes é pedido na missão.

Segundo os responsáveis pela Jaw Drop Games, o jogo incentiva a cooperação entre jogadores, isto, pois, a inteligência dada aos dinossauros é bastante elevada e não é composta por compaixão. A cada canto, a cada curva ou em cada sombra pode-se esconder um destes “assassinos jurássicos” que terão um comportamento dinâmico e reativo, tentando aprender sempre com o que os jogadores façam.

Haverá espaço ainda para, no decorrer das sessões, serem colocados objetivos dinâmicos à equipa o que irá aumentar a sensação de pressão e stress, à medida que os caçadores são caçados pelos dinossauros.

As condições climatéricas também terão o seu papel no jogo, podendo numa mesma sessão mudar drasticamente e obrigando assim a que os jogadores reajam e se adaptem rapidamente.

Desenvolvido com Unreal Engine 4, Deathground irá apresentar cenários diversificados e que, segundo a equipa de desenvolvimento, serão claustrofóbicos o suficiente para se tornarem assustadores e oferecendo aos jogadores, variadas formas de ação.

Estão previstas várias classes de Caçadores, cada qual com as suas habilidade e um leque bastante variado de armas à sua disposição. Como curiosidade interessante é o facto de vir a haver um sistema de deteção de movimento semelhante ao usado nos filmes e jogos Aliens.

Mas a questão do som funciona para os dois lados e um dos pontos do projeto passa por criar dinossauros bastante atentos e, com poucas munições e armas, o silêncio será uma boa estratégia.

Pelo caminho, os jogadores poderão usar objetos e items encontrados no cenário para produzir armas, ferramentas e distrações para atrair a atenção dos lagartos gigantes.

E por falar em Lagartos Gigantes, apesar de ainda não se saber quais os que vão estar presentes, pelas imagens já divulgadas poderemos contar com Velociraptors e Tyrannosaurus Rex quase certamente.

O jogo está planeado ser lançado em 2022 para PC.