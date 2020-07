Patente mostra como serão controlados os Apple Glasses com a Realidade Aumentada

Ainda não é oficial, mas há vários indícios que nos dizem que a Apple está há algum tempo a desenvolver os seus óculos com realidade aumentada. Segundo várias fugas de informação, há progressos notáveis no que poderão ser os Apple Glasses. Agora, foi revelado um novo pedido de patente que descreve como se poderá controlar os Apple Glasses com os olhos.

A Apple tem na sua génese a construção de sistemas que sejam simples de usar. Será que este dispositivo consegue essa mesma política?

Apple Glasses estarão a ser projetados

Conforme temos vindo a acompanhar, a empresa de Cupertino desde há uns anos para cá que aposta com mais afinco na Realidade Aumentada. Assim, a ideia de haver uns óculos que nos possam ajudar a interagir com o nosso dia-a-dia, mas integrado num ecossistema Apple é muito interessante. Na realidade, a Google abriu a caixa de Pandora há uns anos com os seus Glass, pena foi que não tivesse chegado a bom porto.

Não é a primeira vez que a Apple descreve o uso dos olhos como um mecanismo de entrada. Um pedido de patente anterior descreveu como o seguimento da direção do olho poderia ser utilizado para experiências de realidade aumentada em vídeo. No entanto, esta patente traz ações bem mais amplas, com o controlo dos olhos a desempenhar um papel muito maior.

O pedido de patente diz que o controlo dos olhos poderia ser alcançado através de uma mistura de movimentos oculares, piscadelas, e olhares.

Patente quer segurar técnica de usar os olhos como gatilho de comandos

Pelo que se pode perceber, o pedido de patentes descreve técnicas para interagir com um dispositivo eletrónico utilizando um olhar. De acordo com alguns exemplos, um utilizador poderá usar o olhar para interagir com uma interface apresentada por objetos exibidos no dispositivo eletrónico.

O olhar fixo, uma piscadela o movimento do olho em determinada rotação, poderia desencadear comandos para ações. Isto seria mais confortável ao utilizador. Aliás, tal como são descritas as técnicas de utilização do olhar, o utilizador poderá designar rapidamente uma posição inicial (por exemplo, para selecionar ou colocar um objeto). Depois estes terão ações automatizadas para não depender mais do olhar.

Sendo um dispositivo que está perto das mãos e de acesso fácil da voz, poderia ser controlado com recurso a superfície(s) sensível ao toque para receber ordens do utilizador. Um toque, dois toques, um deslizar ou apertar, tal como a Apple já tem noutros dispositivos. Além disso, a Siri estará seguramente operacional para receber comandos de voz.

A Apple indica que a abordagem poderia ser usada com qualquer dispositivo equipado com uma câmara, mas que seria ‘vantajosa’ para dispositivos RA.

A empresa descreve que esta técnica poderá ser aplicada a um sem número de dispositivos e cenários. Contudo, volta a frisar a realidade virtual e realidade mista. Não será à toa que são relacionados computadores, tablets e outros dispositivos.

Num texto invulgarmente longo, a empresa faz uma descrição com algum pormenor, inclusive em ações como o zoom, onde refere que o utilizador poderá recorrer à Siri para esta ação.

Quando poderão ser apresentados estes óculos Apple?

A informação não é clara. A Foxconn parece já estar a avançar com a produção de unidades experimentais dos Apple Glasses, havendo assim quem afirme que possam chegar ainda em 2021. No entanto, a Apple ainda terá um longo caminho de testes e desenvolvimentos, pelo que 2022 ou até 2023 são anos mais prováveis para que tal aconteça.

2022 vai trazer equipamentos diferentes ao mercado Apple e, quem sabe, não serão estes também arrastados para o leque de novidades.